حسین عرب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال اتمام مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره هنرهای تجسمی شهریار و استقبال گسترده هنرمندان شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس، بیش از ۲۰۰ هنرمند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه بالغ بر هزار اثر هنری در رشته های عکاسی، نقاشی، خوشنویسی و نگارگری از طریق سایت جشنواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: پس از بررسی آثار ارسالی و داوری در این مرحله، نتایج اولیه ارزیابی ها امروز مورخ ششم مهرماه اعلام می شود و به دنبال آن هنرمندان باید اصل آثار خود را برای داوری نهایی تا تاریخ 15 مهرماه جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در فرهنگسرای استاد شهریار تحویل دهند، در ضمن داوری آثار در بخش عکاسی طی یک مرحله در تاریخ 17 مهرماه انجام خواهد شد.

سومین جشنواره هنرهای تجسمی شهریار به صورت استانی برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار گفت: به دلیل اینکه این جشنواره در سطح شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد برگزار می شود، طبق شرایط و قوانین ذکر شده در فراخوان جشنواره، هیئت اجرایی از پذیرش این آثار و ارسال آنها به بخش داوری معذور است اما با توجه به استقبال هنرمندان سایر مناطق از این جشنواره امید می رود بتوان سومین دوره این جشنواره را در سطح استانی برگزار کرد.

عرب نژاد مهلت پایانی ارسال آثار به جشنواره را تا تاریخ 15 مهرماه جاری اعلام کرد و متذکر شد: نتایج نهایی آثار راه یافته به نمایشگاه در تاریخ 25 مهرماه به اطلاع هنرمندان می رسد و نمایشگاه نیز در آبانماه سالجاری برپا خواهد شد، همچنین طی مراسمی در سوم دیماه از برگزیدگان این جشنواره تجلیل به عمل خواهد آمد.