صدام حسين در آرزوي به وجود آوردن يك امپراطوري نوين است

منبع : راديو بي بي سي (انگليس )

تاريخ : 17 شهريور 1369 برابر با 8 سپتامبر 1990

ساعت : -/ 6

عنوان : بي بي سي و سفر طارق عزيز به ايران

(( مهم تر آن كه صدام قرارداد 1975 الجزاير را پذيرفت در حالي كه در سال 1980 بدنبال عبور تانكهايي از مرز ايران صدام اين قرارداد را در برابر دوربينهاي تلويزيون بغداد پاره كرده بود ))



منبع : (( دنيس هيلي )) وزير خارجه و دفاع سابق انگليس و نماينده فعلي مجلس اين كشور

تاريخ : 17 شهريور 1369 برابربا 8 سپتامبر 1990

(( صدام جنگ را شروع كرد و كاري هم از پيش نبرد و 5/1 ميليون عراقي را به كشتن داد حالا هم هيچ بدست نياورده كه هيچ بلكه آخرين دستاوردهاي خود را در توافق با ايران به تهران پس داده است ))



منبع : راديو آمريكا به نقل از روزنامه (( واشنگتن پست ))

تاريخ : 18 شهريور 1369 برابر با 9 سپتامبر 1990

ساعت : 30/ 21

عنوان: بررسي موقعيت دريايي عراق

(( جاه طلبيهاي دريايي صدام حسين كه منجر به حمله ده سال قبل از عراق به ايران و اشغال ماه گذشته خاك كويت شد نمي تواند با منافع آمريكا ، ايران و كشورهاي عرب حوزه خليج فارس سر سازگاري داشته باشد در سال 1980 صدام با حمله به ايران در صدد برآمد كنترل كامل شط العرب را در شمال خليج فارس بدست آورد ))



منبع : راديو اسرائيل

تاريخ : 19 شهريور 1369 برابر با 10 سپتامبر1990

ساعت : -/19

(( امروزه اوضاع سياسي جهان كاملاْ تغيير كرده گوربا چف تا ديروز بيشترين سلاحهاي كشنده را در اختيار عراق قرار مي داد تا تجاوز خود به خاك ايران و اشغال نواحي مرزي آن كشور پيروز شود نمونه ديگر ده سال پيش هنگامي كه صدام به لشكريان خود دستور داد به سوي خاك ايران پيش روند انتظار داشت كه با يك حمله برق آسا بتواند در ظرف يك هفته سرنوشت جنگ را تعيين كند با آنكه عليه ايران به تجاوز آشكاري دست زده بود كه از حمله ماه گذشته به كويت بسيار وخيمتر و جنايت بارتر است هيچ يك از دو ابرقدرت به تقبيح عراق نپرداخت و براي پايان بخشيدن به جنگ و اخراج عراق از اراضي ايران كه در همان روزهاي اول نبرد به اشغال درآمده بود هيچ تلاشي نكرد ))



منبع : شبكه تلويزيوني (( سي بي اس )) آمريكا

تاريخ : 19 شهريور 1369 برابر با 10 سپتامبر 1990

(( به نظر ما ، ايران منافع دراز مدت خود را در تداوم بحران كنوني و مقابله جهاني با صدام حسين جستجو مي كند چرا كه ايران خود جنگ هشت ساله اي را كه عراق آغازگر آن بود تحمل كرده است ))



منبع : راديو كلن به نقل از روزنامه (( نواسنابرو))

تاريخ : 20 شهريور 1369 برابر با 11 سپتامبر 1990

عنوان : سفر طارق عزيز به تهران و روزنامه هاي آلمان

ساعت : 30/21

(( تا به حال هر وقت صدام حسين حرفي زده و يا قول و وعده اي داده مدتي بعد عهد شكني كرده و يا به اصطلاح زير حرفش زده است بگذريم از آنكه شوك ناشي از تجاوز ده سال قبل وي عليه جمهوري اسلامي ايران هنوز جراحت قلوب ايرانيان را التيام نبخشيده است ))



منبع :‌شبكه تلويزيوني ((‌اي بي سي )) آمريكا

تاريخ 20 شهريور 1369 برابر با 11 سپتامبر 1990

عنوان : خطي برروي شن

(( زماني كه او ( صدام )‌در سال 1980 به ايران حمله كرد يورش براي مسلح كردن صدام حسين به يك رقابت ديوانه وار تبديل گرديد با مبارزه صدام حسين عليه آيت الله خميني جهت سلطه در خليج فارس تقريبا يك ميليون نفر در عرض هشت سال بعد جان باختند ))



منبع :‌راديو بي بي سي ( انگليس )

تاريخ : 30 شهريور 1369 برابر با 21 سپتامبر 1990

عنوان : سفرحافظ اسد به ايران

ساعت‌ : 30/19

(( شايان توجه است كه حافظ اسد رئيس جمهوري سوريه دهمين سالگرد حمله عراق به داخل خاك ايران را براي ديدار از اين كشور انتخاب كرده است ))



منبع : راديو كلن

تاريخ : 31 شهريور 1369 برابر با 22 سپتامبر 1990

عنوان : دهمين سالگرد جنگ ايران و عراق

ساعت : 30/13

(( ده سال پش در چنين روزي تهاجم نظامي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران آغاز شد پنج روز قبل از آنكه واحدهاي نظامي عراق حمله خود را در جبهه اي وسيع شروع كنند آخرين هشدار به تهران واصل شده بود و رژيم در روز هفدهم سپتامبر 1980 يادداشتي براي دولت جمهوري اسلامي ارسال داشت مبني بر اينكه قرار داد معاهده بين ايران و عراق در سال 1975 درباره تقسيم شط العرب بين دو كشور از نظر بغداد ديگر معتبر نيست بعد از ارسال يادداشت در سحر گاه روز 22 سپتامبر 1980 ميلادي مطابق با سي و يكم شهريور ماه نيروهاي مسلح عراق از مرز مشترك عبور كرده و پيشروي خود را در استان خوزستان آغاز نمودند و به اين طريق جنگي خونين كه تقريباْ هشت سال به طول انجاميد آغاز گشت اما صدام حسين كه در اين بين تبديل به حاكم مطلق العنان عراق شده بود در محاسبات خود دچار اشتباه گرديد ، آنكه جمهوري اسلامي نوبنياد ايران كه در اثر آشفتگي و هرج ومرج داخلي تا حدودي تضعيف شده بود در اثر حمله نظامي عراق و تجاوز آشكار صدام حسين به خاك ايران توانست نيروهاي خود را متحد و يكپارچه سازد ))



منبع :‌(( جرج بوش )) رئيس جمهوري آمريكا در يك مصاحبه مطبوعاتي

تاريخ : 31 شهريور 1369 برابر با سپتامبر 1990

(( صدام حسين با تحيل جنگي كه به كشته شدن صدها هزار نفر از دو طرف منجر گرديد سرانجام پيروزي را به طرف مقابل ارائه كرد ))



منبع : راديو آمريكا

تاريخ : 1 مهر 1369 برابر با 23 سپتامبر 1990

عنوان :‌گزارشي به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ايران و عراق

ساعت : -/21

(( در آغاز حمله عراق به ايران نيروهاي عراقي فقط با مقاومت اندكي از سوي نيروهاي ايران مواجه شدند زيرا هنوز ايران هنوز دستخوش انقلاب بود ))



منبع :‌روزنامه (( آبزرور )) چاپ لندن

تاريخ : 1 مهر 1369 برابر با سپتامبر1990

عنوان : ايران دشمن را سر مي دواند

(( صدام كسي بود كه ده سال پيش به ايران حمله كرد و با اين عمل جنگ 8 ساله اي را به ايران تحميل كرد ))



منبع : راديو آمريكا در مصاحبه با (( شيرين هانتر ))

تاريخ : 2 مهر 1369 برابر با 24 سپتامبر 1990

ساعت -/22

(( خانم هانتر اظهار داشت اقدامات اخير عراق براي جهانيان روشن ساخته است كه در ماجراي جنگ خليج فارس ايران تا حدود زيادي حقانيت داشت و امروز كمتر كسي شك دارد كه عراق جنگ را آغاز كرد ))



منبع : راديوآمريكا به نقل از (( كريسچين ساينس مانيتور ))

تاريخ : 6 مهر 1369 برابر با 28 سپتامبر 1990

ساعت -/21

(( اين سياست اعتدال و ميانه روي نسبت به عراق و روال كار آ مريكا از زمان حمله عراق به ايران در سال 1980 بوده است ‌))



منبع : راديو اسرائيل

تاريخ :‌9 مهر 1369 برابر با اول اكتبر 1990

ساعت : -/19

(( وقتي كه عراق ايران را مورد حمله قرار داد كدام كشور منطقه توانست صدام رامتقاعد سازد كه دست از اين تجاوز بردارد ))



منبع : روزنامه (( الشرق الاوسط )) چاپ لندن در مصاحبه با (( سرآنتوني پارسونز )) سفير سابق بريتانيا در ايران

تاريخ : 13 مهر 1369 برابر با 5 اكتبر 1990

عنوان : نيروهاي خارجي پس از خروج عراق از كويت از منطقه خليج فارس خارج خواهند شد

(( س: به نظر شما چرا صدام حسين حاضر شد از سرزمينهاي ايران اين كشور غير عرب عقب نشيني كند و كويت كشور عربي را مورد تجاوز قرار دهد ؟

ج: ظاهراْ مسئله عجيبي است اعتقاد من آن كشور همانگونه كه در سال 1980 به اقدام تجاوز كارانه اي عليه ايران مبادرت ورزيد مشابه همان اقدام را در سال 1990 عليه كويت صورت داد تجاوز عراق عليه ايران به شكست منتهي شد زيرا ايران مقاومت كرد ))

