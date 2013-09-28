به گزارش خبرنگار مهر، در حالي كه مردم روستاي گرجي محله در يك روز پر كار از كار كشاورزي مي رفتند كه استراحتي در منازلشان انجام دهند ناگاه بارش شديد باران و جاري شدن سيل آرامش آنان را به هم ريخت و آنان را گرفتار خيابان و محله هاي اين روستا كرد.



متاسفانه تراژدي آبگرفتگی و سيل در مازندران تمامي ندارد و هر بار يك نقطه از اين استان گرفتار سيل و سيلاب مي شود در حالي كه مي توان با تخصيص اعتبارات مناسب، رسيدگي به آبراهه ها و جلوگيري از فرسايش خاك كه عمده ترين دلايل سيل در منازندران است از وقوع سيل در مناطق مختلف جلوگيري كرد.

بسیاری از زیر‌ساخت‌ها در استان مازندران در اثر وقوع سیل از بین رفته‌اند این در حاليست که پیش‌یری از وقوع چنین بلایایی به مراتب کم‌هزینه‌تر از درمان آن است.

قريب به دو هفته مانده به سالگرد سيل سال گذشته در بهشهر (22 مهر ماه 91)، اينبار سيل در روستاي گرجي محله، روستانشينان را غافلگير كرد. متاسفانه در اين سيل به بيش از يكصد منزل مسكوني خسارت 30 تا 100 درصد وارد شد و اگر كمك رساني به موقع گروههاي امدادي نبود متاسفانه اكنون بسياري از هموطنان ما با مشكلات عديده اي روبرو بودند.

ليلا آهنگري يكي ازساکنان گرجی محله بهشهر که منزل مسکونی اش دچار آبگرفتگی شد، مي گويد تمام زندگي من با سيل از بين رفته است و آب و گل و لاي زندگي مرا فرا گرفته است.

وي ادامه داد: ديگر چيزي براي زندگي كردن ندارم، نه گازي، نه يخچالي و نه چيزي كه بتوان با آن زندگي كرد و وجود گل و لاي در خانه همه ما را با مشكل روبرو كرده است.

آهنگري ادامه داد: سه فرزند كوچك دارم و واقعا" نمي دانم كه در اين شرايط بايد چه كاري انجام دهند تو رو خدا به مسئولين بگوييد به داد ما برسند.

آسیب سیل به دستنرج کشاورزان

حاج اصغر بهرامي نيز با اشاره به اينكه يكصد كيسه شالي وي در اين سيل از بين رفته است خاطر شنان كرد: تمام زندگي ما با اين سيل بر باد رفت و حاصل دسترنج يكساله من بر باد رفت و از خانه من هم چيزي نمانده است.

وي با اشاره به اينكه متولي حسينيه امام خميني (ره) روستاي گرجي محله است گفت: متاسفانه بلند گو و سيستم صوتي و بسياري از لوازم حسينيه كه در انبار منزل بوده نيز از بين رفته است.

زينب صياميان كه خود تمام زندگي اش در سيل از بين رفته و همه وسايل خانه اش داخل حياط است مي گويد: من مستاجر هستم و متاسفانه تمام وسايل زندگي ام در اين سيل از بين رفته است.

وي گفت: خوشبختانه نیروهای امدادی هلال احمر از ابتدای وقوع سیل، در منطقه حاضر شدند و تلاش كردند تا مشكلات ما رفع شود اما مسئولين بايد در اين راستا بيشتر به داد ما برسند و كمك كنند چرا كه تنها يك موكت و پتو جوابگو نيست.

صياميان افزود: ما خانواده پر جمعيتي هستيم و براي گرما و پخت و پز نيازمند وسايل گرمايي هستيم كه اميدواريم در اين زمنيه چاره انديشي شود.

حسين الياسي نيز گفت: با وجود اینکه مسیر هدایت آب و رودخانه‌ها را با بیل مناسب‌سازی کردیم اما شدت بارندگی و آبگرفتگی مسیر اصلی روستا و کوچه و خیابان‌ها دچار آبگرفتگی شدید شده است و نيروهاي امدادي با لجن كش ها به داد ما رسيدند.

وي بيان داشت: چند دستگاه پمپ آب نیز برای خارج کردن آب از منازل و خیابان‌های اصلی بکارگیری شد که از نيروهاي امداد تشكر مي كنيم و اميدواريم اين گل و لاي كوچه و خيابان نيز برداشته شود و ما را رها نكنند.

الياسي يادآور شد: اگر كارهاي كارشناسي انجام شود و نهرها لايروبي شود و كانال ها و آبراهه ها مناسب سازي شود مسلما" اين خسارت ها با كوچكترين بارندگي به بار نمي آيد چرا كه بر اثر پر بودن نهرها و كانال ها، چون آب راهي براي برون رفت ندارد سر ريز شده و به كوچه و خيابان مي ريزد و فاجعه سيل به بار مي آيد.

علي ميلادي در اين رابطه گفت: متاسفانه ما هر ساله شاهد وقوع سيل در منطقه خود و در مناطق مختلف مازندران هستيم و انتظار داريم مسئولان با اجرای را‌ه‌کار‌های مناسب جلوی چنین بلایایی را بگیرد و یا عمق فاجعه را کاهش دهند.

مسئولان چاره جویی کنند

وي ادامه داد: متاسفانه وجود رودخانه ها در حاشيه روستاها و حتي برخي شهرها و ساخت و سازهاي متعدد و شايد بدون كارشناسي توسط مردم موجب افزايش خطرات ناشي از سيل مي شود اما با همه اين مسائل عدم لایروبی نهر ها و اصلاح نکردن مسیر رودخانه مسئله اي است كه نيازمند كار كارشناسي مسئولان است و آنان بايد دست بكار شوند.

ميلادي يادآور شد: در حال حاضر نيز برخي از منازل همچنان در گل و لاي فرو رفته و تمام کوچه و خيابان از گل و لجن پر شده است.

وي گفت: در حال حاضر بیشتر گروههاي امدادي از شهرهاي همجوار و استان در حال امداد رساني هستند ولي مسئولين بايد در اين رابطه چاره جويي و پيشگيري كنند تا هر ساله ما شاهد اين سيل در نقاط مختلف اين شهرستان نباشيم.

معاون امداد و نجات جمعيت هلال احمر مازندران گفت: در سیل دو روز گذشته در گرجي محله بهشهر 105 واحد مسکونی بطور جدي از 30 تا 100 درصد آسيب ديدند.

غلامعلی فخاری در حاشيه امداد رساني به مردم روستاي گرجي محله در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر افزود: خوشبختانه اين سيل تلفات جاني نداشته اما خسارت مالي فراواني داشته ايم.



وي اظهار داشت: متاسفانه سيل دو روز گذشته خسارات فراواني به منازل در برخی از شهرها همچون بهشهر، بابل، آمل و فريدنكنار وارد كرده كه گروه هاي امدادي در حال امدادرساني هستند.



فخاري با بيان اينكه سيل در بهشهر از نقاط ديگر بيشتر است يادآور شد: متاسفانه ساخت و ساز در حريم رودخانه ها و عدم رعايت نكات ايمني در ساخت و سازها در برخي موارد موجب خسارت فراوان مي شود.



لزوم اسکان 50 خانوار آسیب دیده



رئيس جمعيت هلال احمر بهشهر نيز در ادامه يادآور شد: در روستاي گرجي محله بهشهر بيش از 50 خانوار دچار خسارت جدي شده اند كه بايد اسكان آنان با فوريت انجام شود.



محمد حسين موسي زاده بيان داشت: گروه هاي امداد از شهرهاي نكا، بهشهر، ساري و جويبار اكنون در روستاي گرجي محله بهشهر استقرار دارند و ضمن تخليه آب از منازل، توزيع بسته هاي غذايي، موكت، پتو و مواد اوليه زندگي در حال انجام است.



وي گفت: با توجه به اينكه بارانهاي فصلي از طريق هواشناسي اعلام مي شود لذا افرادي كه در حاشيه رودخانه ها ساكن هستند در اين موارد حساس از منازل خارج و در اماكن امن سكونت كنند تا از خسارت هاي جاني جلوگيري شود.



استان مازندران در شمال کشور تا کنون بار‌ها طعمه سیل شده و خسارت‌های بسیاری را بر دوش مردم بی‌پناه این مناطق باقي گذاشته است که انتظار می‌رود با پی‌گیری مسئولان و چاره اندیشی مناسب، از وقوع سیل به صورت ریشه‌ای جلوگیری كنند تا مردم را از این بلای آسمانی نجات دهیم.