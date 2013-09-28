به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود رئیس جمهور به کشور پس از سفر 6 روزه به نیویورک و اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تجمعاتی از سوی حامیان مواضع و مذاکرات روحانی و مخالفان مذاکره با آمریکا در فرودگاه مهرآباد شکل گرفت.

"نرمش قهرمانانه به معنای عبور از خط قرمز نیست"، "از چه زمانی دیگر خون جوانان ما از دستان ننگین آمریکا نمی چکد"، "هدف از مذاکره با آمریکا یک کار تبلیغاتی است" و "نتیجه مذاکره با جان کری تحریم ها لغو نمی شود" از شعارهای نوشته شده از سوی مخالفان مذاکره با آمریکا بود.

مخالفان که عموماً از دانشجویان دانشگاه های تهران بودند و تعدادشان به حدود 100 نفر می رسید با شعارهایی همچون "دانشجو بیدار است از آمریکا بیزار است" و "هیهات من الذله"، "مذاکره با شیطان امید و تدبیر نیست" مخالفت خود را اعلام کردند و با ایجاد حلقه و در دست داشتن بنرهایی مخالفت خود را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش همزمان همین تعداد از هواداران مواضع روحانی در تجمعی جداگانه با بیان شعارهایی همچون "روحانی روحانی تشکر تشکر"، "هاشمی زنده باد روحانی پاینده باد"، "ابوالفضل علمدار روحانی را نگهدار" و "حمایت از روحانی فرمان رهبر ما است" حمایت خود را از روحانی و سیاست های وی اعلام کردند.

محمدرضا صادق مشاور رسانه های رئیس جمهور در هنگام ورود به پاویون ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تجمع مخالفان و موافقان در فرودگاه گفت: این خوب است و نشان دهنده آزادی است.

به گزارش مهر نیروی انتظامی با حضور گسترده در فرودگاه امنیت مراسم استقبال از ریاست جمهوری و تجمعات را بر عهده گرفته است . این خبر تکمیل می شود.