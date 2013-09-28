به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار دوم سیاوش جره معاون عملیات نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: دزدان دریایی شب گذشته دو فروند قایق صیادی یمنی به شماره بدنه ص – ت -47 و ص – ت – 1406 با هشت نفر خدمه را مورد تعرض قرار داده و ضمن به سرقت بردن محتویات قایق ها، موتور آنها را از کار انداختند.

وی با بیان اینکه این حادثه در بندر المخاء واقع در غرب سواحل یمن در دریای سرخ رخ داده بود افزود: ناوگروه بیست و هفتم نیروی دریایی ارتش در راستای انجام کمکهای بشر دوستانه و همچنین اجرای دقیق عملیات تجسس و نجات در آبهای آزاد پس از نجات قایقهای سرگردان یمنی ضمن تأمین مواد غذایی، موتور این قایقها را تعمیر و برای ادامه مسیر آماده کردند.

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش خاطر نشان کرد: علی رغم حضور یگانهای شناور کشورهای ائتلاف در منطقه، ناوگروه بیست و هفتم کشورمان با اقدام به موقع توانست قایق های مذکور را نجات دهد.

ناوگروه بیست و هفتم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناو بالگردبر خارک و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سبلان که اخیراً بمنظور تحکیم روابط دوستانه در بندر پورت سودان کشور سودان پهلو گرفته بود هم اکنون در حال اجرای مأموریت در دریای سرخ است.