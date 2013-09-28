312 مورد عملیات در حوزه آتش سوزی در زنجان صورت گرفت

حمید یاختی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، عملیات امداد و نجات تصادفات جاده ای در این مدت را 143 مورد اعلام کردوافزود: متاسفانه در این سوانح 9 نفر کشته شدند.

وی اظهار داشت: در سوانح جاده ای در این مدت 75 نفر مجروح شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری استان زنجان تاکید کرد: در تامین ایمنی جاده های فرودگاه که بر عهده این سازمان است در این مدت 50 مورد عملیات توسط این سازمان انجام گرفته است.

یاختی فر در ادامه افزود:در شش ماهه نخست سالجاری در خصوص نظارت بر واحدهای مسکونی، صنعتی هزار و 61 مورد عملیات انجام گرفته است.

وی گفت: در این مدت برای938 مورد از کارکنان این سازمان 275 ساعت آموزش داده شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری استان زنجان تعداد ایستگاههای آتشنشانی در استان را شش ایستگاه یاد کرد و افزود: در حال حاضر 5 ایستگاه فعال است و یک ایستگاه هم در ضلع غربی زنجان در شهرک الهیه با مجهز شدن به سیستم گرمایشی فعالیت خود را به زودی آغاز خواهد کرد.

یاختی فر با اشاره به اینکه هشتم مهر ماه روز آتسنشانی است یاد آورشد: در این روزرژه خودروهای ناوگان سازمان پیش بینی شده و همچنین برنامه ای هم در راستای تجلیل از کارکنان نمونه این سازمان هم فردا در سالن جهاد کشاورزی زنجان در دستور کار است.

وی گفت: در حال حاضر مشکل اصلی این سازمان در امداد رسانی به مردم معضل ترافیک است که در این راستا باید مردم با این سازمان همکاری کنند و در مواقع انجام ماموریت اجازه عبور به خودورهای آتشنشانی را بدهند.