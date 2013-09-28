پدرام سلطانی در گفتگو با مهر درباره زمزمه‌های تشکیل اتاق مشترک ایران و آمریکا پس از دیدارهای مقامات ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان ملل و به خصوص مکالمات تلفنی روحانی و اوباما، گفت: در ابتدا باید دو کشور در مورد راه اندازی اتاق مشترک بازرگانی ابراز تمایل و اعلام آمادگی کنند، البته می توان با همکاری لازم با سایر مراجع نسبت به تشکیل این اتاق اقدام کرد.

وی ادامه داد: باید فضای تجاری میان دو کشور ایران و آمریکا مساعد شود و پس از آن اتاق مشترک شکل گیرد اما با توجه به مشکلات بین دو کشور و به خصوص تحریم‌های یک جانبه آمریکا فضای توسعه و رونق تجارت بین دو کشور فراهم نیست؛ بنابراین ایجاد اتاق مشترک در شرایط فعلی چندان امکان پذیر نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در آئین نامه ها و قوانین مربوط به تشکل های مشترک در ایران، تشکیل شوراهای مشترک بازرگانی بین ایران و آمریکا دیده شده که البته سطح آن پایین تر از اتاق مشترک است.

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده مبادلات تجاری این کشور با ایران در چهارماهه نخست سال 2013 با افزایش 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه بوده است. بر این اساس در این مدت مبادلات تجاری دو کشور به 120.1 میلیون دلار بوده است که علی رغم اجرای تحریمهای سخت گیرانه با افزایش مواجه است.