حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از عناصر سازنده پیگیری و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، بهره‌گیری از سبک زندگی شهدای دفاع مقدس بوده که حاوی نکاتی بسیار آموزنده و ارزشمند و قابل الگوگیری است.

وی با تاکید بر اینکه روش و سبک زندگی شهدا باید برای نسل ها بازگو شود، افزود: نکات درس آموز زندگی شهدا خصوصا حالات آنان قبل از شهادت از جمله مسائلی است که باید قبل از اینکه در اثر گذشت زمان مورد فراموشی و غفلت قرار گیرد، جمع آوری و مدون شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان ادامه داد: برای ارتقای سطح معرفتی نسل‌های آینده کشور و همچنین زمینه سازی برای تحقق حکومت جهانی اسلام باید برای زنده نگهداشتن یاد شهدا و انتقال معارف مربوط به حوزه‌های شهادت و ایثار تلاش کنیم.

برگزاری گفتمان های دینی با موضوع سبک زندگی اسلامی در مدارس همدان

وی از برگزاری گفتمان های دینی با موضوع سبک زندگی اسلامی در مدارس شهرستان همدان خبر داد و عنوان داشت: با توجه به هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس یکی از اهداف مهم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان برگزاری گفتمان های دینی برای نوجوانان و جوانان به شیوه پرسش و پاسخ در مدارس و دانشگاه ها است.

جمشیدی با اشاره به اینکه در سال گذشته گفتمان های دینی با استقبال گسترده نوجوانان و جوانان روبرو بوده است، اظهار داشت: از دیگر موضوعات عنوان شده در گفتمان های دینی می توان به آشنا سازی دانش آموزان با نحله های انحرافی اشاره کرد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان اباز داشت: برای مقابله با گسترش عرفان های کاذب و باورهای دروغین و نحله های انحرافی، آشنایی دانش آموزان و دانشجویان و نسل های جدید بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند کارهای فرهنگی در این حوزه است.

جمشیدی در پایان گفت: برگزاری گفتمان های دینی به صورت چهره به چهره و شرکت نوجوانان و جوانان و والدین آنها در این جلسات از اهداف اصلی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان در سال تحصیلی جدید است.