فرزانه عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار 10 نمایشگاه صنایع دستی در شهرستانهای لرستان برپا می شود.

وی همچنین از پیش بینی برپایی یک نمایشگاه سراسری صنایع دستی در لرستان خبر داد و گفت: این نمایشگاهها در مناسبتهای مختلف در سطح استان برپا می شود.

معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با بیان اینکه در شش ماه نخست سالجاری صنعتگران لرستانی در 10 نمایشگاه سراسری شرکت کرده اند، ادامه داد: همچنین طی سال گذشته نیز صنعتگران لرستانی در 21 نمایشگاه سراسری صنایع دستی حضور داشته اند.

عادلی تصریح کرد: همچنین صنعتگران لرستانی در 11 نمایشگاه منطقه ای و یک نمایشگاه منطقه ای که در لرستان برپا شد و همچنین 20 نمایشگاه در شهرستانهای مختلف استان کارهای خود را ارائه داده اند.