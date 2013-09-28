به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین سالگرد کنگره ادیان سنتی جهان، سوم مهرماه در کاخ استقلال شهر آستانه برگزار شد. در این همایش که بیش از 150 شرکت کننده، از جمله اعضای دبیرخانه کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی، مهمانان ویژه، نمایندگان سازمان های بین المللی، رهبران دینی، دانشمندان و کارشناسان از سراسر جهان حضور داشتند، در ابتدا پیام "نورسلطان نظربایف"، رئیس جمهور قزاقستان توسط "بغلان مایلیبایف"، معاون رئیس اداره رئیس جمهور اين كشور قرائت شد.

در ادامه "خیرات مامی"، رئیس سنای پارلمان قزاقستان در سخناني ضمن تاكيد بر ترویج گفت و گوی ادیان، اظهار داشت: فرهنگ گفتگوی بین المللی که توسط قزاقستان ترویج می شود، چه در زمینه خلع سلاح هسته ای و یا در روابط بین ادیان به معنای واقعی کلمه توسط مردم قزاقستان که مشتمل از چند ملت است بسیار تأثیر گذار است.

رئیس سنای پارلمان قزاقستان افزود: بعد از استقلال، رئیس جمهور قزاقستان توانست تنوع ملت را به امتیاز کشور تبدیل کند و ما دارای یک ملت، یک کشور و یک سرنوشت هستیم.

دكتر "محمد باقر خرمشاد"، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات از سوي جمهوري اسلامي ايران نيز با موضوع "نقش گفتگوی ادیان در همکاری های بین فرهنگ" به ايراد سخنرانی پرداخت.

وي گفتگو را به عنوان زمینه ای برای همکاری تعریف کرد و به چند زمینه اصلی برای همکاری، چالش ها و مشکلات همکاری آن اشاره کرد.

دكتر خرمشاد تصريح كرد: برگزاری گفتگوهای ادیان یک گام بزرگ به سوی تقویت روابط فرهنگی بین ملتها است و به وسیله ترویج احترام و اعتماد متقابل می تواند راه را برای گسترش تعاملات فرهنگی و اجتماعی در میان کشورهای مختلف جهان برقرار کند.

پس از مراسم افتتاحيه، اين كنگره در دو بخش با موضوع "پتانسیل تاریخی کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی" و "چشم اندار توسعه کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی" برگزار شد.

در بخش اول که به مدیریت "ریچارد اتکینسون" و "بیشاپ بدفورد"، نماینده کلیسه آنکلیکان تشکیل شد، "والتر شویمیر"،دبیر کل سابق شورای اروپا، "محمد عبدالوهاب علی جمعه"، مفتی اعظم سابق مصر، "ابراهیم مقرا"، دستیار دبیر کل شورای مسلمانان انگلستان، "عبدالحسین خسروپناه"، رئیس شورای علوم و فلسفه جمهوری اسلامی ایران، "عبدالقادر الادریسی"، کارشناس دفتر مدیر کل ایسیسکو، "ایرژان مایامیرف"،مفتی اعظم جمهوری قزاقستان به سخنرانی پرداختند.

در این بخش همایش "عبدالحسین خسروپناه" رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با موضوع "نسبت اسلام و خشونت" به ايراد سخنراني پرداخت و با اشاره به مفهوم "تساهل" و "خشونت" گفت: تولرانس در حوزه مسايل اجتماعي با مدارا در عالم تكوين نيز مترادف نيست، بنابراين مدارا، سعه صدر و خويشتن‌داري نسبت به رقباي سياسي و فكري، ملايمت و ملاطفت، داشتن روح تعاون، كار جمعي وحدت ملي، راه مفاهمه،‌ مسئوليت اجتماعي كه منشأ رشد عقلانيت ها، سياسي و اجماعي و نفي استبداد سياسي مي‌گردد، هيچ يك و هرگز منوط به تولرانس نيستند.

رئيس بنياد فلسفه و حكمت تصريح كرد: دو نوع خشونت مجاز يا مشروع و غيرمجاز يا غيرمشروع داريم. خشونت‌های مجاز كه در مقام مجازات و بازدارندگي در برابر ظلم فردي و جمعي باشد و خشونت‌هاي قانوني منبعث از شريعت از سنخ خشونت‌هاي مجاز و مشروع است.

