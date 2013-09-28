به گزارش خبرنگار مهر، ‌سری جدید برنامه گل که به شهرآورد فوتبال اصفهان اختصاص دارد، از امشب روی آنتن شبکه اصفهان می‌رود.

این برنامه که به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال اختصاص دارد، از ساعت 23 امشب به مدت 2 ساعت از شبکه اصفهان پخش می شود.

برنامه ورزشی گل از ابتدای فصل گذشته از شبکه اصفهان پخش شد اما در ابتدای فصل جاری پخش نشد و بعد از گذشت 11 هفته از رقابت‌های لیگ برتر بار دیگر پخش آن آغاز شده است.

تحلیل شهرآورد اصفهان، کارشناسی داوری، حاشیه‌ها و مسابقه پیامکی از دیگر بخش‌های این برنامه ورزشی به شمار می‌رود.

قرار است در این مسابقه همچنین بخش‌های ویژه دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان برای علاقمندان به فوتبال این شهر پخش شود.