علی کیائی‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات چهار جانبه بانوان شوش به میزبانی شهرستان شوش برگزار شد که تیم کاراته بانوان شهرستان شوش با حضور ۳۰ کاراته کا موفق به کسب ۱۶ مدال طلا،۲۱ مدال نقره،۱۶ مدال در دو رشته کاتا و کمیته شد.



وی یادآور شد: در مجموع مدال ها این تیم موفق به کسب جام قهرمانی مسابقات شمال خوزستان شد.



رئیس هیئت کاراته شهرستان شوش توضیح داد: این دوره از رقابت ها در سالن ورزشی موعود متعلق به اداره ورزش و جوانان با حضور تیم های از شهرستان های شوش، اندیمشک، شوشتر و دزفول و با حضور ۱۰۰ کاراته کا و ۱۰ داور برگزار شد.



به گزارش مهر، تیم کاراته بانوان شهرستان شوش با مربیگری و سرپرستی شهناز خنیفر و زهرا جمشیدی در این پیکارها شرکت کرد.



