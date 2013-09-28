به گزارش خبرنگار مهر، سيد امير رضوي صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: كار برداشت ذرت علوفه اي با 31 دستگاه برداشت (كششي و خود كششي) از سطح چهار هزار و 25 هكتار از اراضي زیر کشت این محصول شروع شده است.

وی ضمن بيان اينكه امسال سه هزار و 782 هكتار از مزارع استان سمنان به کشت بذر ذرت علوفه اي اختصاص يافته است اظهار داشت: پیش بینی میشود به طور متوسط از هر هكتار حدود 42 تن محصول برداشت شود.

مدير امور زراعت سازمان جهادکشاورزي استان سمنان بيشترين سطح زيركشت را به شهرستان شاهرود با يك هزار و 150 هكتار اعلام كرد و گفت: در گرمسار 600 هكتار، دامغان 592 ،سمنان 560، ميامي 450، آرادان 350 و 80 هكتار از اراضی در شهرستان سرخه به كشت اين محصول اختصاص دارد.

رضوی با اشاره به اینکه حدود 300 هكتار از مزارع، تحت پوشش بيمه محصولات كشاورزي قرار گرفت بيان كرد: غالب بذر كشت شده ذرت علوفه اي از نوع سينگل كراس است و كار برداشت با استفاده از 28 دستگاه برداشت ذرت به صورت كششي با تراکتور و سه دستگاه برداشت خود كششي انجام خواهد شد.

وی بيان كرد: براي كشت سالجاري حدود 140 تن بذر از نوع سينگل كراس 704 تامين و در مزارع با روش هاي استفاده از دستگاه های كود كار، بذركار، پنوماتيك و مكانيكي انجام شد.

مدير امور زراعت سازمان جهادکشاورزي استان سمنان با بیان اینکه زمان برداشت محصول ذرت علوفه 90 تا100 روز بعد از کاشت محصول است، یادآور شد: ذرت علوفه ای‎ محصولی است که صرفاً مصرف خوراک دام دارد و در گاوداری ها مصرف می شود.

رضوي افزود: قیمت این محصول را نیز ساز و کار بازار تعیین می کند و اغلب دامداران نیز برای خرید خود به صورت شخصی اقدام می کنند.‎

وي گفت: تاكنون حدود 290 هكتار از مزارع در شهرستان هاي سمنان، شاهرود و آرادان برداشت شده كه به طور متوسط از هر هكتار حدود 45 تن محصول به دست آمده است.

مدير امور زراعت سازمان جهادکشاورزي استان سمنان نرخ خريد هر كيلو محصول برداشت شده را حداكثر یک هزار و 500 ريال ذكر كرد و افزود: برآورد مي شود امسال حدود 165 هزار تن ذرت علوفه اي از مزارع استان برداشت شود.

رضوی تصريح كرد: براي تعيين زمان برداشت ذرت علوفه اي بهترين نشانه از نظر عملكرد ماده خشك و كيفيت ذرت علوفه اي برای سيلو مشاهده خط شيري در دانه ذرت است

مدير امور زراعت سازمان جهادکشاورزي استان سمنان گفت: در اواخر مرحله پر كردن دانه، يك خط قابل مشاهده جدا كننده كه از نوك دانه شروع و به پايه دانه ختم مي شود، مسير حركت اين خط به سمت پائين دانه تا محل اتصال آن به بلال است و اين حركت بيش از شش هفته طول مي كشد که مسير حركت اين خط نمره گذاري از صفر تا پنج دارد.

رضوی در خاتمه با بیان اینکه نمره صفر به مرحله قبل از مشاهده خط در نوك دانه و نمره پنج هنگام رسيدن خط به پايه دانه مي گويند گفت: وقتي خط شيري به نصف طول دانه برسد نمره آن 2.5 است و در مورد ذرت علوفه اي سيلولي خط شيري نمره دو مطلوب است.