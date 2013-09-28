رامین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح اولیه ساماندهی سنگ نگاره های غارهای میرملاس و هومیان کوهدشت تهیه شده است.

وی همچنین بیان داشت: تا کنون مطالعات باستان شناسی برای تهیه طرح هادی 250 روستا و شهر لرستان انجام شده است.

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به مرمت پلهای کشکان و شکسته طی سالجاری، عنوان کرد: همچنین تا کنون تملک و خرید محوطه 15 اثر تاریخی لرستان صورت گرفته است.

ابراهیمی از ثبت 16 اثر تاریخی، طبیعی و معنوی لرستان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد و عنوان کرد: تا کنون 67 اثر تاریخی لرستان نیز مرمت شده است.