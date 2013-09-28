علي زاهديان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمايشگاه گردشگري و صنايع دستي شهر كرمان شامل 116 غرفه صنايع دستي، گردشگري و سوغات مي شود كه از اين تعداد 65 غرفه به صنايع دستي اختصاص يافته است.

وي ادامه داد: در اين نمايشگاه قريب به 20 غرفه به توليد زنده صنايع دستي مي پردازند.

این مسئول گفت: تاكنون هنرمندان و صنعتگران 27 استان برای حضور در نمايشگاه گردشگري و صنايع دستي شهر كرمان اعلام آمادگي كرده اند.

زاهديان اظهار داشت: در كنار هنرمندان ديگر استانها هنرمندان بنام كرماني نيز هنرهاي سنتي و صنايع دستي خود را به معرض نمايش و فروش مي گذارند.

وي ادامه داد: افتتاحيه نمايشگاه گردشگري و صنايع دستي شهر كرمان عصر یکشنبه برابر با هفتم مهر ماه در محل پارك مادر با حضور مسئولان استانی برگزار مي شود.

