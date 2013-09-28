به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر می برد در صفحه فیسبوک خود نوشت:

در آخرین روز هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و رزمندگان عزیز دفاع مقدس و خانواده های بزرگوار ایشان که استقلال و سربلندی کشور را مدیون از خودگذشتگی و رشادت این آزادمردان غیوریم گرامی می داریم. امیدواریم بتوانیم با کوشش و تلاش بی وقفه، ذره ای از دین خود به این بزرگان تاریخ ایران و خانواده های عزیزشان را ادا کنیم. افتخار می کنیم که نزدیک به نیمی از کارکنان وزارت امورخارجه از این گروه ارزشمند است.