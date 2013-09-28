به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سيد حسن حسيني معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان با بيان اينكه اين گردهمايي جشن ورود برگزيدگان آزمون سراسري سال 92 و المپيادهاي علمي دانش آموزي سال 91 به خانواده بزرگ بنياد ملي نخبگان است،‌ گفت: دومين گردهمايي برگزيدگان آزمون سراسري ويژه سال 92 و المپيادهاي علمي دانش آموزي ويژه سال 91 روز دوشنبه هشتم مهرماه در سالن همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار مي شود.

وي افزود: در اين گردهمايي برگزيدگان آزمون سراسري سال 92 شامل 150 نفر اول برای رشته های ریاضی و فیزیك، 100 نفر اول برای رشته های علوم تجربی، 100 نفر اول برای رشته های علوم انسانی و 40 نفر اول برای رشته های هنر و دارندگان مدال طلا، نقره و برنز المپيادهاي علمي دانش آموزي سال 91 به عنوان استعداد برتر تحت پوشش بنيادملي نخبگان حضور دارند.

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان تصريح كرد: هدف از برگزاري اين گردهمايي معرفي بنياد ملي نخبگان به ورودي هاي جديد و چگونگي بهره مندي از تسهيلات بنياد ملي نخبگان توسط اين گروه جديد است.

وي در پايان از افزايش خانواده بنياد ملي نخبگان به حدود 13 هزار نخبه و استعداد برتر خبرداد.