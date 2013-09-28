ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تامین بودجه، مالیات، تلفات و افزایش بیماری به واسطه ریزگردها اول هستیم و این در شان خوزستان نیست.



وی با بیان این که سفر آخوندی به خوزستان باید دستاوردهای ملموسی داشته باشد، افزود: اهواز عقب مانده ترین شهر استان است در حالی که این کلانشهر در کنار چاه نفت قرار دارد که سودش به جیب دیگران می رود و دودش به چشم مردم اهواز و این دل ما را به درد می آورد.



عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این که کشته های جاده ای جایگاه بالایی در استان دارند، تصریح کرد: طرح جامع شهرستان های جدید باید تدوین و ساخت فرودگاه جدید اهواز با کمک شرکت نفت تسریع شود.



سودانی اضافه کرد:جاده کمربندی غرب به شرق اهواز باید تکمیل و مشکل آن رفع شود تا شاهد شکست حصر توقف طرح ها در خوزستان باشیم.