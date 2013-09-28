به گزارش خبرنگار مهر، خجت الاسلام یدالله غلامی صبح شنبه در نشست مسئولان آق قلا افزود: جنگ در شرايطي بر انقلاب ايران اسلامي تحميل شد که هنوز اين نظام نوپا بود و مديران نظام تجربه کافي براي کارهاي بزرگ را نداشتند و از نظر دفاعي نيز ارتش تازه احيا شده و سپاه و بسيج نيز نيز به فرمان امام تازه شکل گرفته بود و تشکيلات منسجمي نداشت.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه نينوااستان گلستان ادامه داد: ارزيابي دشمن در شرايطي بود که هنوز بنيه قوي سياسي ، اقتصادي و نظامي نداشتيم و دشمن براساس اين ارزيابي که در آن شرايط خيلي هم اشتباه نبود به اين نتيجه رسيده بود که از هر جهت بر ما برتري دارد و انتظار داشت جنگ را در کوتاهترين زمان ممکن با کمترين هزينه و تلفات به نفع خود به پايان برساند ولي بر خلاف تمامي ارزيابي ها جنگ تحميلي عراق عليه ايران اسلامي دو برابر جنگ جهاني اول طول کشيد و تلفات زياد انساني و غير انساني بر جاي گذاشت.



حجت الاسلام غلامي اضافه کرد: اما علي رغم ضعف ها و نابرابري ها ما توانستيم به مدد قدرت ايمان رزمندگان و توجهات خاص الهي، در اين جنگ نابرابر که غرب با بسيج تمامي امکانات و تجهيز ارتش عراق بر اياران اسلامي تحميل کرده بود ، پيروز و سربلند از ميدان خارج بشويم.



مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه نينوااستان گلستان اضافه کرد: خداوند در سوره آل عمران ويژگي هاي رزمندگان اسلام را توصيف مي کند که مصداق عيني آن در رزمندگان دفاع مقدس مشاهد مي گرديد.



وي اضافه کرد: خدایي بودن رزمندگان اسلام اولين عامل پيروزي رزمندگان بود صبور بودن و عدم ترک جبهه هاي جنگ علي رغم کمبودها ، با رهبر بودن و همراهي با ولايت و عدم ضعف در برابر دشمن و کرنش نکردن در برابر باطل که رزمندگان ما اراده قوي داشتند ودر مقابل دشمن سستي نشان نمي دادند و ايمان و اراده قوي داشتند.



رزمندگان را اگو قرار دهیم

وي در پايان تاکيد کرد: امروز تنها راه رسيدن به سربلندي ادامه راه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است و ما بايد رزمندگان را الگوي راه خود قرار بدهيم.

فرماندار آق قلا نیز گفت: دفاع ما در مقابل تهاجم ارتش بعث صدام با آن همه تجهيزات که کشورهاي غربي در اختيار قرارداده بودند ، دفاعي بود با دست‌هاي خالي اما ياري خداوند، رهبري امام خميني(ره) و اخلاص و ايمان قوي رزمندگان ، ما را با کمترين تجهيزات ظاهري به پيروزي رساند.



حاجي گلدي کر اضافه کرد: بايد اين موارد گفته شود و نسل آينده بدانند رزمندگان اسلام با دست خالي با اتکا به خداوند لايزال چه رشادت ها کردند اين موضوع يکي از زيبايي هاي دفاع مقدس به شمار مي ورد.



وي افزود: در تاريخ جهان رويدادهاي بزرگ و کوچک بسياري رخ داده و در تاريخ ثبت شده که بسياري از اين رخدادها فراموش شده اند و بعضي نيز اين اتفاقات زنده و پويا هستند، دفاع مقدس يک رخداد بزرگ فرهنگي است که بايد زنده و پويا باقي بماند و اين وظيفه همه ماست.



کر افزود: زمان جنگ انقلاب هنوز به ثبات کامل نرسيده بود و از نظر امکانات و تجهيزات در تنگنا بوديم ولي آرامش دروني حضرت امام خميني (ره) در ديدار با فرماندهان جنگ در آن زمان ، روحيه جهادي فرماندهان و رزمندگان را تقويت مي کرد و اين روحيات به جبهه هاي جنگ منتقل مي شد.



فرماندار شهرستان آق قلا به سه مولفه تاثير گذار در جنگ اشاره کرد و اظهار داشت: در 8 سال دفاع مقدس عنايات و توجهات ويژه خداوند متعال مهمترين عامل پيروزي رزمندگان بود ، روحيه جهادي و از خود گذشتگي مردم به عنوان دومين مولفه و ايمان رزمندگان بود که در مقابل تکنولوژي برتر دنيا ايستادند و به پيروزي رسيدند.



امام جمعه شهر آق قلا نيز در ادامه جلسه با تبريک ايام هفته دفاع مقدس و آغاز تحصيلي گفت: اگر امروز در رفاه و آسايش هستيم ثمره جانفشاني هاي رزمندگان اسلام در دفاع از آرمان هاي انقلاب و رشادت هاي رزمندگان اسلام است.



حاج عبدالحي آخوند ميرزاعلي با اشاره به حديثي از حضرت علي (ع)اضافه کرد: اين دنيا جايگاه و وراث کساني است که مي خواهند صادق باشند و سراي تندرستي و بي نيازي است براي کسانيکه دستورات خداوند را دقيقا اطلاعات کنند.



وي افزود: اگر چنانچه با ايمان و اعتقاد راسخ در راه اسلام گام برداريم و اگر چانچه ثابت قدم باشيم و در راه اسلام محکم و استوار باشيم و از اين نظام و انقلاب و اسلام عزيز دفاع کنيم طبق فرمايش خداوند متعال براي حفاظت ما فرشتگاني از طرف خداوند متعال مامور خواهند شد و بشارت بهشت را خواهند داد.



امام جمعه اهل سنت آق قلا اضافه کرد: امروز وظيفه همه ماست که از آرمانهاي شهدا و انقلاب اسلامي دفاع کنيم.