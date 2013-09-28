به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان بیان داشت: این تغییر و تحول پاسخی به خواست مردم برای ایجاد تغییر بود که امیدواریم نتیجه آن برای جامعه و مردم و اسلام خیر باشد.

وزیر کشور با آرزوی توفیق برای علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار سابق اصفهان اظهار داشت: آقای زرگرپور استاندار جدید اصفهان از معرفین و معروفین و دارای سوابق موثر و درخشان است.

وی زرگرپور را به لحاظ فکری انسانی معتدل دانست و افزود: ایشان به معنای واقعی کلمه انسانی معتدل هستند و اعتدال در مواضع سیاسی ایشان بارز است.

رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه استاندار بسیار خوبی نصیب اصفهانی ها شده است، گفت: تمام مردم اصفهان باید کمک و یاری کنند که اصفهان در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

وی به مشی اعتدالی دکتر روحانی نیز اشاره داشت و گفت: گفتمان اعتدال موضوعیت و طریقت دارد به این معنا که تمام مسئولان باید اعتدال را به معنای دوری از افراط و تفریط مبنای رفتار و اعمال خود قرار دهند.

وزیر کشور افزود: ما از افراطی گری بسیار ضرر دیدیم چرا که تندروی از دایره و مسیر عقل خارج است و انسان را در دام احساسات، هیجانات و در نتیجه خسران می اندازد.

وی با بیان اینکه دکتر روحانی در انتخاب نیروها در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی نگاه اعتدالی دارد، گفت: آرامش، امید و پویایی را در صحبت های ایشان به گونه ای احساس می کنیم که دیگر نگران تهدید، تمسخر و استفاده از کلمات خارج از عرف و یا اتهام زنی به اشخاص از سوی ایشان نیست.

رحمانی فضلی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک و تحولات ایجاد شده طی این سفر افزود: این سفر تحسین تمام افراد داخل و خارج از کشور را در پی داشت که این نتیجه رفتار و آداب دیپلماتیک رئیس جمهور و تیم وی بود.

وی با بیان اینکه در روابط بین المللی اگر از منطق متقن استفاده کنیم طرف مقابل نمی تواند بهانه ای داشته باشد، گفت: تعامل می تواند سبب تنش زدایی شود.

وزیر کشور اظهار داشت: اگر کسی فکر کنند ما در سیاست های خود عقب کشیده ایم اشتباه می کند چرا که ما در عرصه سیاست خارجی به نگاه عقلانی رفتار کردیم که سبب افتخار ملت در دنیا شد.

وی اظهار داشت: تمام مسئولان باید منطق، قانون و عقل را مبنای تصمیم گیری خود کند و از منافع حزب و گروه صحبتی نداشته باشند.

رحمانی فضلی افزود: احزاب در کشور ما حق حیات دارند اما باید رفتارها به گونه ای باشد که به مردم و انقلاب کمک کنیم.

وی همچنین بیان داشت: می توان به جای رقابت های سوزنده، رقابت های سازنده داشته باشیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه اصفهان قدرت معین شدن چند استان را دارد گفت: اصفهان باید موتور محرکه و توسعه ملی باشد چرا که منابع این استان نشان دهنده رشد و توسعه آن را دارد.

وی با بیان اینکه ما نمی توانیم با اتکا به نفس اقتصاد را به رشد واقعی برسانیم گفت: ما اگر به صادرات 2 میلیون بشکه ای نیز دست یابیم که نمی توانیم، 80 درصد درآمد آن صرف امور جاری کشور می شود اما با تکیه بر منابع داخلی رشد اقتصادی قابل تحقق است.

رحمانی فضلی همچنین یادآور شد: استان اصفهان می تواند الگویی از تجهیز منابع را به کشور ارایه دهد.

وی پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری در استان اصفهان را مطرح کرد و گفت: استان اصفهان می تواند تمام سهام عدالت خود را تبدیل به پول نقد کرده و در این صندوق سرمایه گذاری کند.

وی همچنین پیشنهاد ایجاد یک اتاق فکر اقتصادی برای تجهیز منابع و ایجاد بهره وری در اصفهان را متذکر شد و ادامه داد: نهضت ملی برای کاهش هزینه و مصرف در استان اصفهان ایجاد شود.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه آقای زرگرپور خارج از هر گونه تفکر سیاسی افراد را برای حضور در این اتفاق فکر دعوت کند اظهار داشت: رسول زرگرپور برای استاندار شدن خود مدیون هیچکس نه دولت و نه نمایندگان مجلس نیست.

وی در ادامه خطاب به زرگر پور گفت: ایشان باید از امروز مانند همیشه مسئولیت مردمی مانند اصفهان را بر عهده بگیرد و همه بدانند مسئولیت پاسخگویی حاکمیتی در اصفهان بر دوش آقای زرگرپور است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه استاندار جدید باید تمام حرفها را بشنود و منطقی ترین پیشنهاد را عمل کند، گفت: ایشان در انتخاب یاران و یاوران خود باید از افراد توانمند، شایسته، قانونگرا، معتدل و موافق با برنامه های دولت استفاده کند.

وزیر کشور در پایان تاکید داشت: در مقطع کنونی باید الگویی جدید از اصفهان بیرون بیاید و ما تمام این الگوها را در سراسر کشور پیاده خواهیم کرد.