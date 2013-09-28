دیانوش چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تابستان سالجاری بیش از 154 هزار و 886 نفر در تاسیسات گردشگری، کمپ های موقت، مهمانسراهای دولتی و ... استان لرستان اسکان داده شدند.

وی بیان داشت: این در حالیست که تعداد مسافر اسکان داده شده در مدت مشابه سال قبل 147 هزار و 253 نفر بوده اند.

معاون گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان میزان ورودی مسافر به لرستان در تابستان سالجاری را یک میلیون و 342 هزار و 383 نفر عنوان کرد و گفت: همچنین میزان بازدید از موزه های تاریخی لرستان نیز 195 هزار و 94 نفر بوده است.

چراغی یادآور شد: در مجموع در ایام نوروز سالجاری و همچنین تابستان بیش از 525 هزار و 146 نفر در اقامتگاهها و تاسیسات گردشگری لرستان اسکان داده شده اند.