صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره تئاتر استانی با حضور هفت گروه برگزیده در حال برگزاری است و این گروه ها در سالن تئاتر شهر کرمانشاه برای کسب عناوین برتر با یک دیگر رقابت می کنند.

وی در خصوص عناوین نمایش های این جشنواره گفت: روزی که هر لب...، ناتمام، قیصر، زمان لرزه، مرد مقابل ، آلزایمر و سعادت لرزان مردان تیره هفت نمایشی هستند که در این جشنواره حضور دارند و برای اول شدن در حضور تماشاگران و دوست داران تئاتر با یکدیگر به رقابت می کنند.

بابلی ادامه داد: نمایش های سعادت لرزان مردان تیره بخت، روزی که لب... و ناتمام روز گذشته به روی صحنه رفتند و امروز نیز این جشنواره با نمایش قصر، زمان لرزه، مرد مقابل و آلزایمر ادامه پیدا خواهد کرد.

وی یادآور شد: در این دوره از جشنواه که مراسم اختتامیه آن روز یکشنبه برگزار می شود، بنا به نظر هیئت داوران، نمایش های برتر به جشنواره منطقه ای فجر راه خواهند یافت.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در خصوص زمان اکران نمایش های امروز گفت: ساعت 15 امروز نمایش زمان لرزه به روی صحنه خواهد رفت و نمایش مرد مقابل نیز ساعت 17 به اجرا در خواهد آمد.

وی همچنین از اجرای نمایش آلزایمر در ساعت 19 امروز خبر داد.