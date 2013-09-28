عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حاضریم از نفت چشم پوشی کنیم اگر راه بخش خصوصی باز شود اما بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد.



وی افرود: سرمایه گذاران و نخبگان به همین دلیل در حال مهاجرت هستند و میزان محرومیت در شمال خوزستان بیداد می کند.



عضو کمسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی با بیان این که دزفول در توسعه راه ها 35 درصد پیشرفت دارد، تصریح کرد: فرودگاه دزفول یک فرودگاه حداقلی است که 2.5 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است و ترمینال آن انبار فروشگاه اتکا است.

