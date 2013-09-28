به گزارش خبرگزاری مهر، "تاماش آیان" در نامه ای که به کنفدراسیون وزنه برداری آسیا ارسال کرده از سازماندهی مسابقات کاپ جوانان و برگسالان و نیز رقابتهای بین باشگاهی که از تاریخ 11 تا 17 سپتامبر در پیونگ یانگ کره شمالی برگزار شد، تشکر کرده است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در نامه خود آورده است: از شما به خاطر برپایی این رویداد مهم تشکر می‌کنم که در تاریخ وزنه برداری به عنوان یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. به خاطر تلاش‌های ما این رقابتها راهی برای دوستی و نزدیکی دو کره باز کرد.

آیان در نامه خود از محمد یوسف المنا، رئیس قطری کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا و علی مرادی دبیرکل ایرانی این کنفدراسیون تشکر کرده است.