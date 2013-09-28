حمید رضا پهلوانی در گفتگو با مهر در خصوص تسهیلات دهی به ایرلاین ها، اظهار داشت: در حال حاضر موضوع استفاده از تسهیلات بانکی در پروسه های مختلفی قرار دارد و ایرلاین ها در حال تعامل با بانک های عامل و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هستند.

وی با بیان اینکه امکان واگذاری 50 میلیون دلار اعتبار برای صنعت حمل و نقل از صندوق توسعه ملی وجود دارد، گفت: امسال هر شرکتی که درخواست تسهیلات داشته است از سوی سازمان به صندوق معرفی شده بنابراین ما محدودیتی در این زمینه نداریم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: تنها مشکل بین بانک عامل و صندوق توسعه ملی است زیرا بانک ها تمایلی به ضمانت ایرلاین ها ندارند بنابراین فعلا ایرلاین ها موفق به دریافت تسهیلات نشدند.

پلهوانی در خصوص اینکه رتبه بندی ایرلاین ها تاثیری در تسهیلات دهی دارد، گفت: رضایت مندی مسافران معیار رتبه بندی ایرلاین ها قرار گرفته است و هر ایرلاینی که خدمات دهی بیشتری داشته باشد و از ناوگان مناسبی برخوردار باشد در رتبه بندی جایگاه بهتری دارد.

وی تصریح کرد: اما تاکنون رتبه بندی تاثیری در تسهیلات دهی نداشته است و تمامی درخواست ها پس از بررسی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی معرفی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز امیدواری نسبت به برطرف شدن مشکل ایرلاین ها در دریافت تسهیلات، گفت: باید شرایط دریافت وام از این صندوق و درنظرگرفتن ضمانت برای بانک عامل به شیوه ای تسهیل شود تا ایرلاین ها بتوانند از منابع صندوق استفاده کنند.