به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در مراسم راه اندازی تابلوی صندوق های قابل معامله (ETF )، از تهیه نرم افزاری مستقل برای انجام معاملات مذاکره ای در بازار سرمایه کشور خبرداد و گفت: در چند روز آینده معاملات مذاکره ای اجرایی خواهد شد و امکان انجام معاملات بر پایه مذاکره و نه حراج فراهم می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فرابورس با ارزش بازاری به مبلغ 70 هزار میلیارد تومان به جایگاه خوبی رسیده به طوریکه منشاء نوآوری های جدیدی در بازار سرمایه است، افزود: ایجاد ابزارهای جدید در بازار سرمایه نشان از همدلی ارکان مختلف در این بازار است. صندوق های سرمایه گذاری از اواخر سال 86 در بازار سرمایه راه اندازی شده اند و در حال حاضر بیش 100 صندوق فعال در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به پنجمین سال تولد فرابورس گفت: در فرابورس نوآوری های زیادی انجام شده است به طوریکه امکان حضور شرکت های کوچک و متوسط در کنار شرکت های بزرگ، یکی از مهم ترین ویژگی های فرابورس به عنوان بازاری نوپاست. بازار پایه یکی از جدیدترین ابتکارات فرابورس برای متشکل کردن بازار بود تا یکی از خلاء های بازار (نبود بازار با درآمد ثابت) در فرابورس کلید بخورد. معاملات اوراق مشارکت، معاملات گواهی سپرده بانکی، معاملات اوراق اجاره و اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس شکل گرفت و نام بازار ابزارهای نوین مالی را به خود اختصاص داد.

سخنگوی سازمان بورس در مورد بازار اوراق تسهیلات مسکن و کمک های این بازار به خانه دار کردن هموطنان گفت: این بازار توانسته است هزینه تامین مالی در بخش مسکن را کاهش و نگرانی بسیاری از مردم را در خصوص تامین منابع مالی مسکن برطرف کند. ایجاد بازار سوم در فرابورس یکی دیگر از ویژگی های این بورس است و هدف از تشکیل این بازار، معاملات عمده با شفافیت معاملات و شفافیت اطلاعات است تا بازار سوم فرابورس، خط شکن بازار سرمایه لقب گیرد.

وی در خصوص آخرین جلسه هیئت پذیرش گفت: در جلسه اخیر این هیات، فهرستی زیادی از شرکت های فرابورسی که مایل به ورود به بازار سرمایه هستند، بررسی شد که شرکت های فولاد ارفع و فولاد هرمزگان مراحل پذیرش را پشت سر گذاشتند. فرابورس امروز دروازه ورود شرکت ها به بورس است به گونه ای که برخی از شرکت ها با ورود به فرابورس، سهام خود را محک زده و پس از بررسی های لازم وارد بورس می شوند.

صالح آبادی در مورد پنجمین سال فعالیت فرابورس افزود: این شرکت هم اکنون با ارزش بازاری به مبلغ 70 هزار میلیارد تومان به جایگاه خوبی دست یافته و منشاء نوآوری های جدیدی در بازار سرمایه است. همچنین دلایل اصلی رویکرد به این صندوق های ETF اعلام NAV به صورت لحظه ای است، به این صورت که سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای ورود به این صندوق ها خواهند داشت. فعالان حرفه ای بازار نیز با ورود به این صندوق ها، می توانند در کنار سرمایه گذاران نا آشنا به بورس از مزایای این صندوق بهره مند شوند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه صندوق های ETF را یکی از علاقه مندی های فعالان حرفه ای بازار دانست و گفت : کاهش مدت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها نسبت به صندوق های سرمایه گذاری موجب، جذب حرفه ای های بازار خواهد شد. امتیاز مالیاتی صندوق های قابل معامله، معافیت آنها از پرداخت مالیات، عمر نامحدود، امکان خرید و فروش در تمامی اقصی نقاط کشور از دیگر جذابیت های این صندوق ها نسبت به دیگر صندوق های سرمایه گذاری است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وجود صندوق های ETF در بازار سرمایه خللی در صندوق های سرمایه گذاری ایجاد نمی کند به طوریکه معاملات صندوق های سرمایه گذاری همچنان ادامه خواهد یافت و متولیان صندوق های سرمایه گذاری می توانند نسبت به پذیره نویسی این گونه صندوق ها اقدام کنند. صندوق های قابل معامله مختص بازار فرابورس نیست، امکان فعالیت این صندوق ها در بورس تهران هم وجود دارد که این موضوع بستگی به نظر متولی و مدیر صندوق ها دارد.