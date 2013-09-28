به گزارش خبرنگارمهر، معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان صبح شنبه در آيين نواخته شدن زنگ گردشگري در دبيرستان پسرانه سعادت سمنان، شعار امسال روز جهاني جهانگردي گردشگري و آب را "حفاظت از آينده مشترك" عنوان کرد و گفت: اين شعار با توجه به بحران آب در دنيا و به منظور حمايت از مصرف بهينه آب و پاسداشت منابع و پهنه هاي آبي مطرح شده است تا گردشگران در سفرهاي خود به اين موضوع توجه كنند.

رحمان فرمانی افزود: به مناسبت گراميداشت هفته گردشگري، ويژه برنامه هايي براي معرفي هر چه بيشتر استان و افزايش ميزان اقامت مسافران و گردشگران در استان سمنان و ... از پنجم تا يازدهم مهرماه همزمان با هفته گردشگري اجرا مي شود.

وی، نصب بنر و ميز معرفي استان در مراكز و تاسيسات گردشگري، توزيع فرم نظرسنجي چالش هاي گردشگري در استان، اعلام تخفيف خدمات تاسيسات گردشگري را از جمله برنامه هاي اين هفته عنوان كرد.

موثرين حوزه گردشگري استان سمنان تجليل می شوند

معاون گردشگري استان سمنان با بيان اينكه به مناسبت هفته گردشگري بازديد از موزه هاي تحت پوشش سازمان در سراسر استان طی نخستين روز هفته گردشگري (جمعه پنجم مهر ماه) رايگان بود، گفت: برگزاري مسابقه نقاشي كودكان با موضوع گردشگري و آب در آدينه مهدهاي كودك نماز جمعه از جمله برنامه هاي روز اول هفته گردشگري بود.

فرماني افزود: حضور كارشناسان گردشگري در مدارس براي معرفي هر چه بيشتر جاذبه هاي گردشگري استان همراه با برگزاري مسابقه و توزيع جوايز، برگزاري گردهمايي كارشناسان و مسئولان گردشگري استان، پخش برنامه هاي ويژه هفته در صدا و سيماي استان و افتتاح نمايندگي اداره كل ميراث فرهنگي استان در شهرستان سرخه از ديگر برنامه هاي هفته گردشگري است.

وي، تجليل از موثرين حوزه گردشگري استان سمنان، برگزاري نشست هم انديشي بين دانشجويان رشته جهانگردي و مسئولان ذيربط در دانشكده گردشگري، ديدار با نماينده ولي فقيه در استان، اجراي تور پياده روي خانوادگي و برگزاري نمايشگاه عكس از جاذبه هاي گردشگري استان سمنان را از ديگر برنامه هاي اين هفته عنوان كرد.

برگزاري جشنواره غذاهاي محلي در منطقه انگورستان دامغان

معاون گردشگري اداره كل ميراي فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان از اعطاي پكيج جاذبه هاي استان به دانشجويان و دانش آموزان نخبه، چاپ تمبر گردشگري و برگزاري تور يكروزه كوير نوردي و طبيعت گردي خبر داد و گفت: همايش صعود به كوه نيزوا، تورهاي استان شناسي نيز در اين هفته برگزار مي شود.

فرماني گفت: بازديد از كارگاه هنرمندان صنايع دستي و بررسي مسائل و مشكلات هنرمندان، برگزاري جشنواره غذاهاي محلي در منطقه انگورستاني دامغان، جشنواره ايل سنگسر، كورس اسب سواري شاهرود، پاكسازي پهنه آبي رودخانه شهميرزاد، پاكسازي غار دربند و ... از ديگر برنامه هاي هفته گردشگري در استان سمنان است.

شعار جهاني روز جهاني جهانگردي و هفته گردشگري"گردشگري و آب، حفاظت از آينده مشترك " است.