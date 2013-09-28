به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملایی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: "امید مصفا"توانست در این جشنواره مقام اول رشته عکاسی را کسب کند.

وی بیان داشت: هنرمندان استان در رشته های عکاسی، تصویرسازی، طراحی و گرافیک در این جشنواره حضور داشتند.

ملایی اظهار داشت: تیم اعزامی استان در این جشنواره در میان پنج تیم برتر استانی قرار گرفت.

وی با اشاره به برخی فعالیتهای انجمن تجسمی استان تصریح کرد: افتتاح نمایشگاه عکس "انعکاس صدای طبیعت" در یاسوج از دیگر فعالیتهای این انجمن است.

ملایی افزود: در این نمایشگاه مجموعه آثار "محمد حسینی" از عکاسان پیشکسوت هم استانی در نگارخانه باران در معرض دید عموم قرار گرفت.

وی برپایی نمایشگاه آثار تجسمی رضوی به مناسبت دهه کرامت را از دیگر فعالیتهای این انجمن عنوان کرد . افزود: کسب مقام دوم جشنواره هنرهای تجسمی رضوی در رشته نقاشی از دیگر افتخارات هنرمندان هنرهای تجسمی استان است.

رییس انجمن هنرهای تجسمی استان گفت: برپایی نمایشگاه گروهی عکس انجمن عکاسان دنا نیز از دیگر نمایشگاههای برپاشده در این انجمن است.

ملایی افزود: این نمایشگاه گروهی نیز در نگارخانه باران شهر یاسوج برپا شد.