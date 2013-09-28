به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستمعلی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل امنیتی ، رفاهی ، اجتماعی منطقه لفور گفت : بحمدالله تعامل و همکاری خوبی بین پاسگاه انتظامی لفور و حوزه مقاومت بسیج وجود دارد باید این همکاری بیشتر گردد تا نگرانی مردم در مورد امنیت و ناهنجاری های فرهنگی منطقه کاهش یابد.



رئیس شورای تامین شهرستان اظهار داشت :از جمله مشکلات منطقه لفور مجتمع آبرسانی ، گیرنده های تلویزیونی ، راه روستائی و گردشگری منطقه می باشد که مسئولین باید اهتمام ویژه ای نسبت به رفع آن داشته باشند.



وی از راه و شهرسازی خواست به راه روستائی لفور نگاه ویژه ای داشته باشند و با ارائه جدول زمان بندی و گام به گام نسبت به مرتفع نمودن موانع اقدام کنند.



رستمعلی در ادامه بیان داشت : باید با ایجاد فضای امید در کشور و پیاده کردن سیاست های راهبردی دولت بتوانیم گره ای از گره های مردم این منطقه برداریم.



فرماندار سوادکوه شمالی ضمن تاکید بر توسعه گردشگری و توریستی شدن منطقه گفت : لفور از طبیعت بکر و زیبائی برخوردار است و قابلیت گردشگری دارد با تشکیل تعاونی ها از سوی متقاضیان همین خطه انشاالله بتوان از این قابلیت خدادادی استفاده کرد.



در این جلسه هریک از اعضای پایگاه های مقاومت و شوراهای اسلامی به بیان مشکلات و مسائل مربوطه پرداختند و پس ار بحث و گفتگو مصوباتی نیز تصویب شد .