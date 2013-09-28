محمد قاسمی هنرمند موفق ملایری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت هنر تئاتر در جامعه اظهار داشت: حمایت از هنر تئاتر در جامعه سبب تعالی و رشد در این زمینه می شود که در این راستا توجه به هنرمندان اصیل و حمایت از این قشر سبب اجرای کیفی و کمی کارها می شود.

وی بر لزوم اجرای مستمر تئاترهای مختلف در همه ایام سال در جامعه تأکید و به اهمیت مستمر بودن هنر نمایشی در بین اقشار مختلف اشاره کرد.

این کارگردان جوان ملایری گفت: چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت تهران از یکم مهرماه کار خود را آغاز کرده که تا ششم مهرماه ادامه خواهد داشت.

قاسمی عنوان داشت: در مراسم اختتامیه برگزیدگان جشنواره معرفی می شوند.

قاسمی افزود : در این کار هنرمندانی چون پری بارانی، مهدی روزبهانی، فروزان حسینی، علی موسوی و رضا باغبان به ایفای نقش می پردازند و همچنین دستیار کارگردانی بر عهده رسول رنجبر بوده و آقایان احسان سامی و رضا باغبان کار نور و صدای نمایش را انجام می دهند.

محمد قاسمی مسئولیت انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ملایر را بر عهده داشته و از جمله هنرمندان فعالی است که به همراه گروه خود در چند سال اخیر علاوه بر فعالیت مستمر و شرکت در جشنواره های متعدد مقام و رتبه های فراوانی را نیز در اکثر زمینه ها کسب کرده اند.