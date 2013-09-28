به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری گروه اجرایی نمایش "تعبیر یک رویا " نوشته و کارگردانی خیرالله تقیانی‌پور شنبه 6 مهرماه در سالن مشاهیر تئاتر ایران مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. در این نشست خبری علاوه بر کارگردان نمایش اتابک نادری و آناهیتا همتی بازیگران اثر هم حضور داشتند.

خیر الله تقیانی پور در ابتدای این نشست خبری گفت: نمایش "تعبیر یک رویا" به نوعی روایتگر بخشی از دوره مشروطه دوم است که در این دوره دین تبدیل به ابزاری برای جاه طلبی عده ای خاص شده است. من تلاش کردم در این روایت نگاهی به تاریخ معاصر کشورمان داشته باشم و در کنار قصه های کوچک‌تر و خرده روایت های طنزگونه این روایت تاریخی را به مخاطب ارائه دهم.

فعلا قرارداد امضا نمی کنم

وی درباره حضور اتابک نادری به عنوان بازیگر نمایش توضیح داد: قبل از اینکه اتابک نادری به عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر مشغول به فعالیت شود ما از او برای حضور در این نمایش دعوت کرده بودیم اما وقتی وی به عنوان مدیر تئاتر شهر معرفی شد از ما خواست تا به دلیل شرایط کاری در نمایش حضور نداشته باشد و ما هم مجبور شدیم از رحیم نوروزی برای جایگزین کردن وی استفاده کنیم. ولی وقتی کار را با رحیم نوروزی به جلو بردیم متوجه شدیم آن چیزی که مورد نظر ماست به این زودی محقق نخواهد شد. البته که نوروزی به عنوان یک بازیگر حرفه ای از هیچ تلاشی فرو گذار نکرد اما به دلیل اینکه اتابک نادری مدت های زیادی بود در تمرین ما حضور داشت و موقعیت ها را هم به دست آورده بود مجددا از وی خواستیم که با وجود تمام تراکم کاری اش در این کار حضور داشته باشد.

این کارگردان درباره طراحی صحنه نمایش عنوان کرد: آنچه که در طراحی صحنه نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر داشتیم با آنچه در اجرای عمومی خواهید دید کاملا تفاوت دارد به این معنا که ما بر اساس فضای نمایشنامه تلاش کردیم تا به معماری ایرانی نزدیک شویم و از این شیوه در طراحی نمایش استفاده کنیم. این در حالی است که نمایشنامه "تعبیر یک رویا" علاوه بر استفاده از المان های ایرانی در طراحی صحنه کوشیده به طور همزمان از گونه های مختلف نمایش چون تعزیه و روحوضی به صورت همزمان استفاده کند که معتقدم می تواند این استفاده همزمان برای مخاطب جذاب باشد.

تقیانی پور در بخش دیگری از صحبتهای خود با انتقاد از شرایط انعقاد قرارداد با گروههای نمایشی تصریح کرد: هنوز قرارداد فعلی این کار را امضا نکردم چرا که معتقدم این قرار داد به هیچ عنوان کفایت هزینه های نمایش ما را نمی کند و من نمی دانم این چه بدعتی است که تنخواه حضور گروه در جشنواره باید در سهم قرارداد اجرای عمومی نیز باشد؟ من امیدوارم با تعاملی که طی روزهای آینده با مدیران مرکز هنرهای نمایشی انجام می گیرد بتوانیم رقم قرارداد گروه را نیز بالا ببریم در غیر اینصورت مبلغی که برای ما در نظر گرفته اند به هیچ عنوان کفایت هزینه های بالای گروه را نمی کند. اگر چه خوشبختانه بخشی از چشم داشت مالی ما می تواند گیشه باشد اما این دلیلی برای پایین بردن رقم حمایتی از این اثر نمایشی نمی شود.

برای حضور در این نمایش از بازی در سریال انصراف دادم

آناهیتا همتی یکی از بازیگران "تعبیر یک رویا" هم در این نشست از انگیزه های خود برای حضور در این نمایش به عنوان بازیگر گفت و یادآور شد: من تجربه دیگری نیز با خیرالله تقیانی پور داشتم به همین جهت وقتی نمایشنامه را برای بازی به من پیشنهاد داد بعد از یکبار خواندن پذیرفتم چرا که این نقش جذابیت هایی برای من دارد که نمی توانستم به راحتی از آن عبور کنم.

این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر در ادامه با بیان اینکه به دلیل حضور در این نمایش از پذیرفتن بازی در یک سریال تلویزیونی صرف نظر کرده است، به بیان جزییات دیگری از نقش خود پرداخت و گفت: در این نمایش من نقش دختر بازیگوش و جسوری را بازی می کنم که در دوره تاریخی نمایش بسیار شخصیت متفاوتی دارد. شخصیتی که به همراه یک دختر دیگر عاشق یک شبیه خوان تعزیه می شوند و در این عاشقی داستانک هایی را پدید می آورند که برای مخاطب شیرین و جذاب خواهد بود.

وی افزود: خوشبختانه شیوه کارگردانی خیرالله تقیانی پور به قدری خوب و آرام است که دوست داشتم بار دیگر آن را تجربه کنم. ضمن اینکه او همواره به نظر بازیگران خود برای پیشبرد کار روی صحنه احترام ویژه ای قائل است و همین امر من را وا داشت در این نمایش حضور داشته باشم. من تمام تلاش خود را انجام دادم که با توجه به قدیمی بودن قصه، فضا را طوری به تماشاگر القا کنم تا برای او بسیار واقعی به نظر برسد.

تئاتر ایرانی را دریابید

اتابک نادری دیگر بازیگر نمایش" تعبیر یک رویا" عنوان کرد: از زمانی که در تماشاخانه سنگلج به عنوان مدیر فعالیت می کردم با دقت کارهای نمایشی خیرالله تقیانی پور را پیگیری می کردم و می دیدم که این کارگردان جوان تمام تلاش خود را به کار گرفته که معرف خوبی برای تئاتر ایرانی به معنا و مفهوم واقعی کلمه باشد. از این جهت وقتی بازی در این نمایش را به من پیشنهاد داد با کمال میل پذیرفتم چرا که مطمئنم این نمایش علاوه بر بار معنایی که می تواند برای مخاطب در جهت معرفی گونه های مختلف نمایشی داشته باشد طیف وسیعی از مخاطبان را نیز جذب خواهد کرد.

وی ادامه داد: تقیانی پور همواره دغدغه تئاتر ایرانی دارد. او دوست دارد از لابه لای داستان های کهن ایرانی روایت های نمایشی را به تماشاگر نشان دهد که تاکنون به شکل دیگری در تئاتر ایران نشان داده شده بود. بنابراین من به محض شنیدن داستان نمایش از زبان وی و بدون خواندن نمایشنامه پذیرفتم که دراین نمایش به عنوان بازیگر حضور داشته باشم.

نادری درباره نقش خود گفت: در این نمایش من نقش خان مستبدی را ایفا می کنم که در ظاهر دوست دارد خود را مردی مردم دار نشان دهد اما در باطن مردی قدرت طلب است که برای رسیدن به قدرت از هیج تلاشی برای نابود کردن آدم ها صرف نظر نمی کند. البته در شکل گیری این شخصیت تلاش کردیم شیرینی هایی را هم به کاراکتر اضافه کنیم که فقط بیانگر یک نقش منفی نباشد بلکه کاراکتر متفاوتی را ارائه کنیم که شیرینی هم دارد.

رییس مجموعه تئاتر شهر یادآور شد: من به عنوان مدیر همواره شعار تئاتر ایرانی سر داده ام و بر وجود آن تاکید زیادی داشتم. رگه هایی که من در این نمایشنامه دیدم رگه پررنگی از تئاتر ایرانی است که در کنار خط اصلی داستان دارای جذابیت و معرف بسیار خوبی برای گونه های مختلف نمایشی کشورمان است.

این بازیگر تئاتر و تلویزیون در ادامه این نشست خبری تصریح کرد: من این بارمایل نیستم به عنوان یک مدیر تئاتری صحبت کنم اما دوست دارم به نکاتی درباره واژه تئاتر ایرانی یا همان تئاتر فاخری اشاره کنم که دراین سالها درباره آنها زیاد شنیده ایم. متاسفانه در بین مسئولان فرهنگی ما تعاریف مشخصی از تئاتر ایرانی وجود ندارد و این موضوع مهم باعث شده که ما از نقطه ایده آل خود فاصله بگیریم.

نادری افزود: نگاهی که تقیانی پور به این نمایش دارد یک نگاه کاملا مبتنی بر تئاتر ایرانی است که شما در آن همه ژانرهای تئاتری را می بینید. از سوی دیگر قالب این نمایش قالب تعزیه است که این نیز در نوع خود جالب توجه است. بنابراین من از مسئولان می خواهم به این گونه تئاترها نگاه کنند چونکه این تئاتر ایرانی همان تئاتر فاخر است.

وی با اشاره به دوران حضور خود به عنوان کارشناس مسئول تئاتر استانها در مرکز هنرهای نمایشی و همچنین اداره تئاتر استان اردبیل تاکید کرد: پژوهش ها و فعالیتهای زیادی که در حوزه تئاتر به ویژه تئاتر استان ها داشتم به من نشان داده که تئاتر ایرانی دارای جذابیت های بسیار فراوانی است که اگر نگاه جدی به آن داشته باشیم می توانیم آن را به تمام گونه های دیگر تئاتری نیز تعمیم دهیم و شاهد به صحنه رفتن نمایش هایی باشیم که علاوه بر رنگ و بوی ایرانی دارای بدعت های جدیدی هستند که می توانند جهانی هم شوند.