به گزارش خبرنگار مهر، نخستین صندوق قابل معامله در فرابورس امروز و همزمان با پنجمین سال راه اندازی فرابورس با حضور مسوولان و دست اندرکاران بازار سرمایه وارد تابلوی معاملات شد.

امیرهامونی مدیرعامل فرابورس ایران، در جریان افتتاح تابلوی ETF در بازار سرمایه گفت: با توجه به حجم نقدینگی در سال های اخیر این نتیجه حاصل شد که پول، عقیم است و نمی تواند قیمت ها و ارقام حقیقی را شکل بدهد؛ لذا سیاست های سمت تقاضا که به بخش پولی و مالی اقتصاد برمی گردد مستلزم حقیقی کردن نقدینگی ها است.

وی با اشاره به سیاست های تیم دولت جدید افزود: با توجه به انضباط مالی مورد نظر دولت، سیاست های بخش تقاضا نمی تواند ارقام بخش حقیقی را به عنوان محرک رقم بزند. سیاست های سمت عرضه و تولید مورد توجه قرار گرفته است و تاکید به سمت عرضه از همین جهت است.

مدیرعامل فرابورس به سهم بازار سرمایه در تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: سهم بازار سرمایه از لحاظ تولید، در تولید ناخالص داخلی به 30 درصد رسیده است و چنانچه سمت عرضه را تقویت کنیم بازار سرمایه جایگاه ویژه تری پیدا می کند.

وی ابراز داشت: از لحاظ ارزش بازار نیز، با احتساب تولید ناخالص داخلی 610 هزار میلیارد تومان با نفت، و حتی 440 هزار تومان بدون نفت، می توان به سهم 300 هزار میلیارد تومانی بورس و 70 هزار میلیارد تومانی فرابورس دست یافت. بنابراین جایگاه بازار سرمایه در تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت 60 درصد و بدون احتساب نفت 85 درصد است.

مدیرعامل فرابورس با تاکید بر تقویت سمت عرضه خاطرنشان کرد: تقویت بازار سرمایه با تقویت سمت عرضه هدف اصلی است، در حال حاضر فرابورس 4 سال را پشت سرگذاشت و مرجان کار اولین شرکت فرابورسی با سرمایه دو میلیارد تومان بود، همچنین در ابتدای فعالیت این بازار، ارزش بازار 9 میلیارد تومان بود که امروز به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.

هامونی با اشاره به اینکه در این مدت، 82 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به ارزش 44 هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است، ابراز داشت: به طور متوسط روزانه در این چهار سال، 45 میلیارد تومان معامله انجام شد و 6 میلیون دفعه معامله صورت گرفت؛ همچنین 177 ناشر، در قالب 212 نماد معاملاتی در فرابورس مشغول فعالیت هستند، این در حالی است که شاخص فرابورس امروز به 700 واحد رسیده که بازدهی 600 درصدی فرابورس را طی چهار سال گذشته نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال شاهد بازدهی 62 درصدی فرابورس بودیم، در خصوص تامین مالی فرابورس طی چهار سال گذشته اظهار داشت: 14 هزار میلیارد تومان توسط فرابورس تامین مالی شده و 10 هزار میلیارد تومان در این مدت واگذاری دولتی انجام شده است.

مدیر عامل فرابورس به چشم انداز آتی فرابورس اشاره کرد و افزود: تدوین سند راهبردی و سند استراتژی فرابورس از مهر 91 آغاز شد که بعد از جلسات متعدد با حضور اساتید دانشگاه تهران و کارشناسان بازار، سند راهبردی فرابورس تدوین و در یک ماه گذشته به تصویب رسید.

وی به ماموریت این سند اشاره کرد و گفت: ایجاد بازاری کارآمد همراه با شفافیت، نقدشوندگی، قابلیت اعتماد و بستر سازی ظرفیت های متنوع مالی و حضور تخصصی کارآمد صنایع از طریق اوراق بهادار سازی از اهداف این سند است. تنوع سازی ابزارها و تنوع بخشی در این بازارها فرصت ویژه ای برای ایجاد ابزارهای نوین مالی به همراه می آورد. تنوع سازی یکی از الزامات بازار سرمایه است و فرابورس می تواند در این خصوص نقش آفرینی کند.

هامونی به برخی از این فرصت ها در فرابورس در قالب بخش های مخلتف اقتصادی مانند، نفت، گاز و پتروشیمی، صکوک استصناع، تامین مالی، راه و ساختمان، حمل و نقل، تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های دانش بنیان، صندوق های ارزی و اوراق ارزی، محیط زیست، حج، اقتصاد و فرهنگ، خصوصی سازی ورزشی و گردشگری اشاره کرد.

هامونی در جریان ورود اولین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در تابلو فرابورس به ویژگی صندوق های ETF اشاره کرد و گفت: شعار صندوق های قابل معامله، بازاری برای همه مردم است. در این بازار، سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم، فراهم شده است. به طوری که از قالب یک بازار صرفا حرفه ای خارج شده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم با وجود داشتن نقدینگی به دلیل حرفه ای نبودن، از ورود به بازار سرمایه پرهیز می کنند. از طرفی برخی مردم در پیک های بازار با بورس آشنا شده و با ناآگاهی خرید کرده و نمی توانند حرفه ای عمل کنند، در نتیجه حضور اولیه آن ها با شکست همراه می شود.

وی با اشاره به اینکه ETF فرصتی برای افرادی است که می خواهند وارد بازار شده و بازدهی بیشتری کسب کنند، اما از صنایع و شرکت های مختلف آکاهی لازم را ندارند، اظهار داشت: مردم می توانند از طریق ابزارهای نوین مالی از جمله همین صندوق های ETF وجوه خود را به حرفه ای ها بسپارند.

مدیرعامل فرابورس در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 7 میلیون کد معاملاتی وجود دارد که این تعداد نشان دهنده ضریب 10 درصدی بازار سرمایه به جمعیت است. در حالی که در بسیاری از کشورها، ضریب نفوذ بازار سرمایه 70 تا 80 درصد است که بخشی از این ضریب نفوذ، حضور غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه است.

هامونی تاکید کرد: ETF ابزاری است که می تواند یک تیر با دو نشان باشد، در حقیقت این صندوق ها، افزایش ضریب نفوذ و رفع نگرانی سرمایه گذاران غیرحرفه ای از بابت عدم آگاهی این دو هدف اصلی را نشانه گرفته است.