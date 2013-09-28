به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي دشتکي پیش از ظهر شنبه در نشستي مشترک با رئيس اداره حوزه هنري استان همدان با بیان اینکه در نظام جمهوري اسلامي بر اساس فرهنگ توحيدي، نبوي و علوي و در يک جمله اسلامي بايد بحث تقويت پيوندهاي عاطفي مورد توجه قرار گيرد، عنوان داشت: لازمه عملي شدن اين مهم، استفاده از ظرفيت هاي مردمي است که باید مورد توجه ویژه ای باشد.

وي همچنین با بیان اینکه با اين کار مي توان در راستای اهداف عاليه انقلاب اسلامي گام هاي موثري برداشت، افزود: تاريخ نگاري وقايع فرهنگي استان همدان که پازلي از مجموعه ملي است مي تواند يک کار اثرگذار در جهت دهي حوزه فرهنگي براي آيندگان باشد.

مديرکل تبليغات اسلامي همدان بر لزوم توجه به نقد آثار جبهه معارض انقلاب اسلامي تأکيد کرد و در این زمینه ابراز داشت: دشمنان سعي در القاء افکار و انديشه هاي خود در جامعه به ويژه جامعه هنري دارند که در این زمینه توجه به شعارهاي بامحتواي انقلاب اسلامي مي تواند آگاهي هنرمندان را در اين زمينه ارتقا دهد.

حجت الاسلام علي دشتکي با بیان اینکه استفاده از افراد و آثار بهينه که به عنوان قله مطرح هستند مي تواند در اين زمينه ياريگر باشد، گفت: توليد و بازتوليد مديريت فرهنگي يکي از خواسته هاي مقام معظم رهبري است که در اين زمينه حوزه هنري مي تواند بسيار مثمرثمر و جهت دهنده براي هنرمندان و کل جامعه باشد.

اين مقام مسئول افزود: اين مهم مي تواند هم در بخش توليدات و هم در بخش توزيع اجرايي شود که اين دو مي تواند مقدمه در بحث مصرف و تأثير در ذائقه مخاطب باشد.

کادرسازی فرهنگی مورد غفلت واقع شده است

حجت الاسلام دشتکی بیان داشت: متاسفانه با وجود تأکيدات مقام معظم رهبري به کادرسازي، اين مهم مورد غفلت واقع شده که حوزه هنري و تبليغات اسلامي مي توانند در راستای کادرسازي فرهنگي و هنري مطابق با اهداف عاليه انقلاب اسلامي، ظرفيت و استعدادهاي کشور را شناخته و آينده سازان کشور را تربيت کنند.

رئيس اداره حوزه هنري استان همدان نیز در این نشست مشترک، ضمن ارائه گزارشي پيرامون وضعيت حوزه هنري از لحاظ سخت افزاري و برنامه هاي آتي در راستای رفع نيازها و گسترش فعاليت ها در همدان، گفت: حوزه هنري همدان در بخش توليدات فرهنگي از جمله مجلات تخصصي، فيلم کوتاه، تئاتر و آثار تجسمي توانسته گام هاي مثبتي بردارد.

سيد محمدباقر حسيني سير افزود: هم اکنون در توليد کتاب فعاليت خوبي در اين حوزه انجام شده که رويکرد فرهنگي، مذهبي، انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در آن لحاظ شده است.

وي رويکرد حوزه هنري را در توليد آثار و پرورش استعدادهاي هنري در راستای تربيت هنرمند متعهد عنوان و خاطرنشان کرد: برنامه هاي اين نهاد در قالب زماني هفتگي، ماهانه و فصلي و با حضور استادان مطرح استانی و کشوري انجام مي شود.

حسيني سير اضافه کرد: اميد است در مسير ايجاد تغيير و تحول در راستای رشد معنويات و پرورش استعدادهاي شاخص با هدف تربيت نسلي از هنرمندان متعهد بتوانيم در جريان سازي هنر ديني اقدامات موثري انجام دهيم.