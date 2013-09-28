به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی انجام شده با همکاری و تلاش انجمن آلیش کشور و همکاری هیئت انجمن های ورزشی استان همدان قرار است، از پنجشنبه هفته آینده شهر همدان میزبان کشتی آلیش قهرمانی کشور باشد.

این در حالی است که این دوره از پیکارهای کشتی آلیش قهرمانی کشور در دو بخش مردان و بانوان و در قالب رقابت های لیگ به انجام می رسد و همدانی ها در حالی از این مسابقات میزبانی می کنند که قرار است قرعه کشی هر دو لیگ نیز در این شهر انجام شود.

شرکت کنندگان در این دوره از پیکارهای لیگ کشتی آلیش بانوان و آقایان قهرمانی کشور در حالی با یکدیگر به رقابت می پردازند که این رشته با عنوان کشتی با کمربند شناخته می شود و در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان به میزبانی شهرستان همدان برگزار شود.

بر اساس برنامه ریزی انجمن آلیش فدراسیون انجمن های ورزشی کشورمان، این دوره از مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه یازدهم و دوازدهم مهرماه جاری در شهرستان همدان برگزار خواهد شد و مدعیان در سالن ابن سینا مجموعه ورزشی قدس همدان با یکدیگر پیکار می کنند.

این در شرایطی است که در مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان تیم های شرکت کننده در هر دو بخش مردان و بانوان کشتی با کمربند (آلیش) کشور، نحوه برگزاری مسابقات و زمان و مکان لیگهای آقایان و بانوان نیز مشخص خواهد شد.

این مراسم با حضور سرپرستان و نمایندگان آلیش کشور برگزار می شود و عدم حضور آنان به منزله انصراف از مسابقات تلقی خواهد شد، ضمن اینکه سرپرست انجمن آلیش کشور و دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی و نسرین شاکری نایب رئیس بانوان این انجمن به عنوان مقامات این رشته مهیج نیز در مراسم قرعه کشی حضور خواهند داشت.

در نهایت اینکه تا کنون بیش از 12 استان در هر دو بخش بانوان و آقایان به منظور حضور در پیکارهای لیگ کشتی با کمربند آلیش کشور اعلام آمادگی کرده اند که این امر علاقمندی استان ها و تلاش فدراسیون انجمن های ورزشی و مسئولان آلیش کشور برای رشد و توسعه این رشته را نشان می دهد.