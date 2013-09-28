جاده های روستایی خرمشهر وضعیت اسفباری دارند/ مصوبات خرمشهر روی زمین مانده است

عبدالله سامری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که جاده های روستایی خرمشهر رتبه 17 را در کشور دارند، اظهار کرد: جاده خرمشهر به اهواز که کاروان های راهیان نور از آن تردد می کنند وضعیت بسیار بدی دارند در حالی که اگر خرمشهر نبود تهرانی هم در کار نبود.



وی با اشاره به این که با لایروبی اروند، خرمشهر و آبادان دوباره احیا می شوند و رونق به خوزستان برمی گردد، افزود: جاده کمربندی خرمشهر متاسفانه برای مدتی کار شده اما به حال خود رها شده است ضمن این که منطقه 120و 90 هکتاری را هم داریم که ساماندهی آن به عهده اداره راه و شهرسازی خرمشهر است که به دلیل نداشتن اعتبار به حال خود رها شده اند.



نماینده مردم خرمشهر تصریح کرد: پرواز دبی باید دوباره برقرار شود چرا که مسافر وجود دارد به دلیل این که پروازهای اهواز به دبی افزایش پیدا کرده است پروازهای دبی به آبادان خیلی کمتر شده است.



سامری اضافه کرد: خانواده های ما در خود استان حضور دارند و چون باید هر هفته بین تهران و خوزستان در تردد باشیم پروازها به دلیل نبود دستگاه آی ال اس لغو می شوند در حالی که این دستگاه خریداری شده است اما چون منطقه آزاد اروند پول دستگاه را پرداخت نمی کند گمرک آن را تحویل نمی دهد.