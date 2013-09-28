به گزارش خبرنگار مهر،می ‌گویند قدمت این میوه به چهار هزار سال قبل برمی‌ گردد. میوه ‌ای که سوغات ایرانی‌ ها بوده و از اینجا به هند و سپس آفریقای شمالی، چین، اروپا و آمریکا رفته است.

صد دانه یاقوتی که با نظم و ترتیب در پوششی نرم گرد هم آمده اند، میوه ای خوش آب و رنگ ساخته که هر دانه اش دوای دردی است.

در ایران بیش از 740 نوع انار وجود دارد اما شهسوار دانه قرمز، میخوش، شیرین ساوه، آلک ساوه، ملس اصفهانی دانه قرمز، شیشه کپ خراسان و قجاق قم از انواع معروف انار ایرانی به شمار می روند.

در قرآن سوره الرحمن در وصف بهشت و میوه های بهشتی از انار هم نام برده شده، یک میوه خوش‌آب و رنگ شفابخش که انگار، هر دانه‌ اش دوای دردی است.

برداشت 34 هزار تن انار از باغهای فردوس

مدیر جهاد کشاورزی فردوس از پیش بینی برداشت 34 هزار تن انار در فردوس خبر داد و گفت: امسال از هر هکتار از باغات فردوس 17 تا 20 تن انار براشت می شود.

عباسعلی غلامی با اشاره به تاخیر پیش آمده در برداشت انار اذعان داشت: با توجه به وجود هوای گرم برداشت انار از دو هزار و 100 هکتار باغات فردوس از 20 مهرماه آغاز می شود.

وی انار را محصولی با نیاز آبی فراوان دانست و گفت: کمبود آب یکی از مشکلات مهم در بخش کشاورزی به ویژه تولید انار است که البته می توان با روش های نوین تا حدی این مشکل را مرتفع کرد.

کشورهای عربی در انتظار صادرات انار فردوس

غلامی با بیان اینکه صادرات انار در سال گذشته با توجه به تحریم ها و نبود بازار مناسب خرید، کاهش داشته است افزود: سال گذشته 500 تن انار فردوس به کشورهای دیگر صادر شده که البته این آمار صادرات مستقیم انار از فردوس بوده است.

به گفته وی پیش بینی می شود امسال با رایزنی های انجام شده با کشورهای عربی و آسیای میانه بیش از هزار تن انار از فردوس صادر شود.

وی میزان افزایش یا کاهش تولید انار را این گونه بیان کرد: با توجه به کف بر شدن درختان انار در سال 86 هر سال شاهد افزایش تولید با در نظر گرفتن رشد درختان هستیم اما از دیدگاه دیگر سرمازدگی اسفندماه گذشته و بهار و همچنین آفتاب سوختگی تابستان بر روند تولید تاثیرگذار بوده و سبب افت تولید انار شده است.

کرم گلوگاه مهمترین آفت انار

غلامی کرم گلوگاه را از مهمترين آفات انار دانست و افزود: تنها راه مبارزه با اين آفت، استفاده از روش‌ هاي بيولوژيکي و مکانيکي است.

وی تصريح کرد: براي مقابله با کرم گلوگاه انار مرکز انسکتاريوم حفظ نباتات در اين شهرستان از 14 سال قبل راه‌ اندازي شده و در زمينه پرورش زنبور 'تريکوگراما ' فعال است.

مدیر جهاد کشاورزی فردوس افزود: اين زنبور در مرکز انسکتاريوم پرورش داده شده و براي مقابله با کرم گلوگاه انار در باغات از طريق نصب 'تريکوکارت' بر روي شاخه‌ هاي درختان انار رهاسازي مي ‌شود.

غلامي شيوه ديگر مبارزه با کرم گلوگاه انار را جمع ‌آوري انارهاي آلوده از داخل باغات و آتش زدن و يا دفن آن در محيطي خارج از باغ عنوان کرد و گفت: باغداران روش مبارزه مکانیکی با این آفت را بیشتر از مبارزه بیولوژیکی انجام می دهند.

وی همچنین عمده مشکل محصول انار را در زمان برداشت، پروسه کوتاه برداشت تا فروش ذکر کرد و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و همزمانی با برداشت زعفران پروسه برداشت تا فروش در مدت یک ماه صورت می گیرد و باغداران نسبت به فروش محصول عجله می کنند.

به گفته وی شتاب کشاورز برای فروش محصول و نبود خریدار مناسب سبب شکست قیمت شده و باغداران مزد واقعی دسترنج خود را نمی گیرند.

مشکلات نگهداری عاملی بر حراج دسترنج باغداران

غلامی نبود محل نگهداری، بسته بندی مناسب، مشکلات حمل و نقل،مسائل امنیتی به دلیل باز بودن باغات، نیروی کار و ... را از دلایل فروش زودهنگام انار توسط کشاورزان دانست و گفت: این امر سبب می شود تا کشاورز ارزش واقعی دسترنج خود را دریافت نکند، که البته اغلب کشاورزان ساخت یک سوله کوچک در محل باغ را به صرفه ندانسته و به فروش زودهنگام محصول می پردازند.

مدیر جهاد کشاورزی فردوس از تسهیلات خرید انار خبر داد و گفت: امسال یک میلیارد و 600 میلیون تومان تسهیلات برداشت محصول در نظر گرفته شده است که از این میزان یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای خرید انار در نظر گرفته شده است.

غلامی بیان داشت: صندوق حمایت توسعه کشاورزی نیز 200 میلیون تومان وام های ارزان قیمت را برای خرید انار در نظر گرفته است که افراد متقاضی خرید کلی انار در صورت همکاری با تشکلات مربوطه می توانند از تسهیلات 18 درصد خرید بهره مند شوند.

وی واحد رب انار، کنستانتره انار، واحدهای بسته بندی و صادرات و سردخانه پنج هزار تنی را از جمله صنایع فعال انار در فردوس برشمرد.

انتقال پژوهشکده انار به فردوس در انتظار تکمیل ساختمان

غلامی با بيان اين که راه اندازي پژوهشکده انار از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به خراسان رضوی بوده است، بیان داشت: پژوهشکده انار از مراکز پژوهشي زيرمجموعه دانشگاه فردوسي مشهد است اما به تشخيص مسئولان شهرستان قرار است بعد از کامل شدن ساختمان پژوهشکده در فردوس، اين پژوهشکده به دانشگاه بيرجند منتقل شود.

وی موضوع انتقال پژوهشکده را از سوی دانشگاه فردوسی و دانشگاه بیرجند بدون مشکل دانست و افزود: انتقال پژوهشکده در اولين فرصت پس از اتمام عمليات ساختماني اجرایی می شود.

خرده مالکی مانع از اجرای طرح های نوین کشاورزی

یکی از باغداران فردوسی سرمای زودرس بهاره و گرمای زیاد تابستان را از مشکلات تولید انار دانست و گفت: گرمای زیاد سبب آفتاب سوختگی انار شده که در کیفیت دانه های انار تاثیرگذار است.

غلامرضا هراث منابع آبی کم را تنشی بزرگ در آبیاری محصولات کشاورزی به ویژه انار ذکر کرد و افرود: متاسفانه به دلیل خرده مالکی آبیاری سنتی همچنان در فردوس اجرا و امکان تحقق طرح های نوین کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار کمتر فراهم شده است.

وی علاوه بر خرده مالکی، مسن بودن بیش از 60 درصد باغداران را عاملی مهم در عدم اجرای طرح های نوین جهاد دانست و بر آموزش بیشتر در این زمینه تاکید کرد.

دسترنج انارکاران در دست دلالان

به گفته وی نبود مکان مناسب نگهداری محصول، همزمانی برداشت انار با برداشت زعفران، نبود نیروی کار و ... سبب شده تا کشاورزان به دلیل جلوگیری از سرمازدگی انار، محصول را به هر قیمتی به واسطه بفروشند که این امر به باغداران دیگر زیان وارد می کند.

وی شته سبز و کرم گلوگاه انار را از مهمترین آفات انار دانست و افزود: انار فردوس محصولی ارگانیک بوده و بدون هیچ گونه سم پاشی تولید می شود لذا برای مبارزه با این آفات روش های بیولوژیکی و مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

هراث رهاسازی حشرات مفید از جمله کفشدوزک و بالتوری را از راه های مبارزه با شته سبز عنوان کرد و ادامه داد: در راستای مبارزه با کرم گلوگاه نیز جمع آوری و معدوم سازی انارهای پوسیده و همچنین استفاده از زنبور تریکوگراما مورد استفاده قرار می گیرد.

کم آبی تا فروش زودهنگام، مشکلات باغداران انار در فردوس

یکی دیگر از باغداران فردوس نیز کمبود آب، نبود بازار مناسب فروش، کمی صادرات به کشورهای دیگر و ... را از مشکلات موجود دانست و گفت: متاسفانه کمبود آب مهمترین مشکل در تولید انار به شمار می رود.

معراجی آبیاری تحت فشار را راه حلی برای برون رفت از کم آبی ذکر کرد و افزود: جهاد کشاورزی با همکاری بانک کشاورزی تهسیلاتی در راستای ایجاد مخزن نگهداری در نظر گرفته اند که متاسفانه این تسهیلات همه گیر نبوده و کافی نیست.

وی با اشاره به حجم زیاد محصول و نبود بازار مناسب فروش اذعان داشت: هماهنگ شدن برداشت انار با برداشت زعفران سبب شده تا کشاورزان به سرعت محصول خود را با هر قیمتی به فروش برسانند.

وی از جهاد کشاورزی خواست تا با کمک به باغداران در راستای ساخت سوله در محل باغ از مشکلات نگهداری محصول بکاهند.

انار سرشار از ویتامین و آهن و تقویت کننده کبد و کلیه، این روزها وارد بازار فروش می شود تا در سبد مصرفی خانوارها قرار گیرد، اما مشکلات کشاورزان از جمله فروش زودهنگام، پایین بودن قیمت خرید و وجود دلالان و واسطه ها و کم آبی موجب شده تا لبخندی تلخ را بر لبهای انارکاران در فصل برداشت این محصول شاهد باشیم.

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گزارش : فاطمه علیزاده