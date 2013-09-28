به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علي صفايي صبح امروز با بیان این مطلب اظهار داشت: خانمي معلول ، با ارائه گزارشي مدعي شد فردي با نزديک شدن به وي و جلب اعتمادش تحت عنوان خواستگار از او مبلغ 100 ميليون ريال کلاهبرداري کرده است که اين پرونده تحت بررسي ماموران قرار گرفت.

وي در ادامه با اشاره به اظهارات شاکي گفت: اين فرد ميانسال با ظاهري موجه وقتي 100ميليون ريال وجه نقد را از بنده اخذ و گفت که اين پول را در شرکتي سرمايه گذاري و سود حاصل از آن را به شما پرداخت می کنم و دو فقره چک به مبلغ 100 ميليون ريال را به عنوان تضمين به من داد که هر دو چک سرقتي بودند.

اين مقام انتظامي تصريح کرد: بلافاصله ماموران پليس آگاهي با شگردهاي فني و پليسي و با تلاش شبانه روزي در اقدامي غافلگيرانه متهم را به هويت (ف-ح) دستگير شد که بعد از تحقيق مشخص شد که وي با همدستي فرد ديگري به هويت (ر-ع)چک ها را از شرکتي در تبريز به سرقت برده و با استفاده از آن ها اقدام به کلاهبرداري مي کند که متهمان به همراه پرونده به دادگاه شبستر اعزام شدند.