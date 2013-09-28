به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سخنگویی در نشست خبری روز شنبه با اشاره به اینکه طرح غربالگری اوتیسم در پنج استان قم، همدان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمان در حال برگزاری است، گفت: 433 پایگاه سطح اول برای غربالگری کودکان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: پس از بررسی کودکان، افراد مشکوک شناسایی شده و به 86 پایگاه سطح دوم درنظر گرفته شده مراجعه می‌کنند و پس از آن نیز در صورت وجود اختلالات به 9 مرکز مداخله‌ای پس از تشخیص معرفی می‌شوند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در مورد میزان شیوع اوتیسم در کشور خاطر نشان کرد: میزان شیوع این اختلال در کشور 8 در 10 هزار است که این رقم در سایر نقاط دنیا 80 در 10 هزار است، اما در مورد تفاوت آماری بالایی که وجود دارد می‌توان علت آن را دقیق نبودن آمار و یا انجام نگرفتن تحقیقات در سطح وسیع عنوان کرد.

سخنگویی با تاکید بر اینکه زمان ورود مداخله اوتیسم در کشور در سنین بالاست، اظهار کرد: مداخله و ورود برای این بیماران دیرهنگام است و قصد داریم با انجام طرحی تازه ورود در سنین پایین 2 تا 5 سال را مدنظر قرار دهیم که در این راستا اعتبارات لازم برای آموزش و غربالگری در نظر گرفته شده و آموزش‌های لازم در این زمینه انجام گرفته است.

وی ادامه داد: انتظار داریم با مداخله به هنگام در شرایط بحرانی کودکان مستعد مداخله کنیم تا از این طریق این کودکان پیش از ورود به مدرسه شناسایی شده و بتوانیم آنها را به صورت مطلوب به مدارس وارد کنیم.

سخنگویی در ادامه با اشاره به اینکه هدف اصلی ما تقلیل مشکلات بیماران اوتیسم در کشور است، گفت: در حال حاضر 932 مرکز توانبخشی روزانه در سطح کشور وجود دارد که این رقم نسبت به سال گذشته 35 مرکز افزایش یافته است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 23 مرکز مربوط به کودکان اوتیسم در کشور وجود دارد، اظهار کرد: ‌این تعداد مراکز محدود هستند و هیچ مرکز شبانه روزی نداریم و این در حالی است که هیچگونه قصدی نیز برای ایجاد مراکز شبانه روزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 20 هزار دانشجوی معلول تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند، گفت: بر اساس ثبت نام مهرماه برای دانشجویان در سال جدید رقم این افراد به 24 هزار نفر می‌رسد و این در حالی است که 3500 دانشجو کم شنوا و ناشنوا هستند.

سخنگویی در مورد تعداد افراد مستمری بگیر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: 230 هزار نفر در حوزه توانبخشی و 10 هزار نفر بیمار روانی از سازمان بهزیستی مستمری دریافت می‌کنند.

وی افزود: در مورد تعداد افراد معلول مستمری بگیر تحت پوشش سازمان سال گذشته 33 هزار نفر از طریق پایش خارج و به جای آنها نیز 33 هزار نفر جایگزین شده‌اند.

وی در مورد تعداد افراد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی تاکید کرد: در مجموع یک میلیون و 12 هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین به افراد پشت نوبتی کاشت حلزون اشاره کرد و گفت: تا کنون 2867 کودک تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفته‌اند و این در حالی است که در سال 91 تعداد افراد جراحی شده 1177 نفر بوده است و هم اکنون هیچ کودک پشت نوبتی کاشت حلزون در کشور وجود ندارد و این افراد برای دریافت هزینه‌های جراحی کاشت حلزون مشکلی نخواهند داشت.

وی گفت: یک میلیارد تومان برای خرید سمعک ناشنوایان اختصاص داده شده است.

