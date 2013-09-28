علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اینکه دانشگاههای غیردولتی زیاد جدی گرفته نمی شدند، گفت: پس از برگزاری نشست روسای دانشگاههای غیردولتی، به نظر می رسد شروع خوبی در روند رو به رشد کیفی دانشگاههای غیردولتی شاهد باشیم.

وی با انتقاد از اینکه معاون آموزشی وزارت علوم دانشگاههای غیردولتی را قبول ندارد، ادامه داد: در حال حاضر 60 درصد ظرفیت موسسات و دانشگاههای غیردولتی برای سال تحصیلی در مقاطع مختلف خالی مانده و امیدمان به تکمیل ظرفیت است.

به گفته رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی، سرپرست وزارت علوم طی نامه ای به سازمان سنجش دستور اختصاص ظرفیت به این دانشگاهها را در مرحله تکمیل ظرفیت صادر کرده است.

آهون منش همچنین با انتقاد از رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره عدم اختصاص یارانه غذا به غیردولتیها، گفت: در حالیکه دولت اعلام می کند بودجه مورد نیاز برای یارانه غذای غیردولتیها در اختیار است اما رئیس صندوق رفاه ابراز بی اطلاعی و اعلام می کند چنین بودجه ای برای ما در نظر گرفته نشده است.

وی تاکید کرد: در حال پیگیری برای روشن شدن تکلیف یارانه غذای غیرانتفاعیها هستیم.