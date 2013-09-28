شهرکهای صنعتی رکن رشد اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهرف عباسعلی وفایی نژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح دو طرح عمرانی در شهرکهای صنعتی آمل بيان داشت : در راستاي امنيت در سطح شهركها و نواحي صنعتي ، اقدامات مؤثري صورت گرفته كه از جمله آن ، به تقويت ايستگاه آتش نشاني ، تقويت و تجهيز شبكه شيرهاي آب آتش نشاني ، برگزاري دوره هاي آموزشي اطفاء حريق و تهيه و توزيع كتابچه آشنايي با الزامات ايمني و بهداشتي در شهركها و نواحي صنعتي مي توان اشاره كرد.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران گفت : براي اجرا و بهره برداري از دو پروژه در شهرك صنعتي امامزاده عبداله آمل مبلغ 6 ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت هزينه شده است.

وي خاطر نشان كرد : شهرك صنعتي امامزاده عبداله آمل از پتانسيل بالايي در سرمايه گذاري برخوردار بوده كه هم اكنون 223 واحد بهره بردار در اين شهرك صنعتي فعاليت مي كنند و با مبلغ دو هزار و 250 ميليارد ريال حجم سرمايه گذاري ، براي هشت هزار و 8230 نفر نيز اشتغال بوجود آمده است.

مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به تجهيز ساختمان آتش نشاني به ماشين اطفاء حريق و خط انتقال آب اين شهرك صنعتي اظهار داشت : شهرك صنعتي امامزاده عبداله آمل داراي سه حلقه چاه آب بوده كه 40 ليتر در ثانيه از اين سه حلقه چاه ، آب برداشت مي شد و براي تأمين آب مورد نياز واحدهاي توليدي و صنعتي و جلوگيري از قطعي آب ، حفر چاه شماره 4 و خط انتقال ، در دستور كار قرار گرفت كه با بهره برداري از چاه آب شماره 4 ، روزانه 20 ليتر در ثانيه بر ظرفيت آب اين شهرك صنعتي افزوده مي شود كه در نتيجه ، ظرفيت چاههاي آب از 40 ليتر در ثانيه به 60 ليتر در ثانيه افزايش خواهد يافت .

وفايي نژاد افزود : براي خط انتقال آب شهرك صنعتي امامزاده عبداله آمل 900 متر لوله گذاري انجام شده است .