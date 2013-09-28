به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی صبح شنبه در اولين كارگاه دانش افزايي كارشناسان اوقاف و امور خيريه استان سمنان در محل این اداره کل ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: شهدای گرانقدر، جانبازان و رزمندگان عزیز در جنگ تحمیلی با ایثار و از خود گذشتگی خود در برابر تهاجمات دشمن غاصب عراق ایستادند و مانع تعرض دشمن به خاک میهن اسلامی شدند.

وی عنوان داشت: بر همه ما واجب است به مصداق حدیث "من لم لشکر الاخلاق لم یشکر المخلوق" همه ساله با برگزاری مراسم نکوداشت بخش ناچیزی از اقدامات این عزیزان را قدردانی کنیم.

نسل جوان با فرهنگ ایثار و رشادت های دفاع مقدس آشنا شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ ایثار و رشادت های دفاع مقدس است و برای این منظور نباید تنها به یک هفته اکتفا شود و این روند آموزش باید در تمام طول سال ادامه داشته باشد.

واحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هرکس از نظام مقدس اسلامی وظیفه ای به عهده دارد باید به نحو احسن به انجام آن کار بپردازد و این عملکرد صحیح او مصداق ایثار است و با این مصدایق کوچک است که به مصداق های بزرگتر ایثار می رسیم.

وی استفاده از روشها و تاکتیک های جنگ تحمیلی را یکی از روشهای موثر در پیروزی بر بحران های پیش روی هر فرد در زندگی برشمرد و افزود: همانگونه که رزمندگان ما در شرایط بحرانی جنگ با استفاده از حداقل امکانات و با توکل به خدای متعال بر مشکلات غلبه کردند ما نیز باید در تمام اقدامات از یاد خدا غافل نباشیم و امکانات موجود و استفاده از روش های و تاکتیک های مناسب اقدامات مطلوبی ارائه کنیم.

اجاره بهاي موقوفات بايد به ميزان واقعي پرداخت شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه اجاره بهاي موقوفات بايد به ميزان واقعي بهاي آن پرداخت شود كه متاسفانه هنوز به بهاي واقعي آن نرسيده است، اافزود: به رغم اقداماتي كه در سالهاي اخير در خصوص به روز رساني اجاره بهاي موقوفات انجام شده است هنوز مشاهده مي شود در برخي موارد اجاره بهاي واقعي موقوفات پرداخت نمي شود.

واحدی تصريح كرد: واقفان خير انديش با گذشت اموال خود آن را براي رفع يكي از نيازهاي جامعه وقف كرده اند و درآمد موقوفات نيز بر اساس نيات واقفين هزينه مي شود.

وي با تاکید بر اینکه متاسفانه هنوز وقف به جايگاه واقعي خود نرسيده اظهار داشت: برخي افراد نسبت به اموال موقوفه ديد مناسبي ندارند و تصور مي كنند ارزش آن كمتر از املاك شخصي است.

ضرورت بازنگري در اجاره برخي از رقبات

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به ضرورت بازنگري در اجاره برخي از رقبات گفت: متاسفانه در برخي موارد شاهد اين هستيم كه ميزان اجاره بهاي املاك موقوفه با اختلاف خيلي زياد نسبت به ملك شخصي مجاور خود ارزيابي مي شود.

وی با تقدير از همكاري مناسب مستاجريني كه در به روز رساني اجاره بهاي ملك موقوفه اي كه اجاره دارند خاطرنشان كرد: افرادي كه ميزان واقعي اجاره بهاي موقوفه را پرداخت مي كنند موجبات اجراي نيت واقف را فراهم مي كنند و به طور قطع به واسطه اين كار از اجر اخروي آن برخوردار مي شوند

واحدی افزود: گسترش فرهنگ وقف و ایجاد موقوفات جدید بر اساس نیازهای فرهنگی و اجتماعی می تواند موجب جلوگیری از بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین عنوان داشت: در صورت نهادینه شدن سنت حسنه وقف با استفاده از ظریفیت های مردمی می توان بدون اتکا به اعتبارات دولتی بسیاری از معضلات جامعه را مرتفع ساخت، همانگونه که با نگاه به گذشته تاریخی در می یابیم که بسیاری از مشکلات بوسیله موقوفات مرتفع می شده است.

وی اظهار داشت: افرادی که اقدام به وقف اموال خود می کنند هم باقیات الصالحاتی برای خود بر جای می گذارند و با این کار پرونده اعمال خود را تا روز قیامت باز گذاشته و از ثواب کار خیر خود بهره مند می شوند و هم بخشی از مشکلات جامعه را مرتفع می کنند.