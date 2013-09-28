حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای وظایف ذاتی و قانونی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هچنین صیانت از منابع انسانی و نیروی کار کشور کارگروه کنترل حوادث ساختمانی در این استان تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه لرستان اولین استانی است که اقدام به تشکیل این کارگروه کرده است، ادامه داد: منابع انسانی از حیث شاخصهای جمعیتی از عوامل سرمایه ای در توسعه کشور محسوب می شود و در همین راستا صیانت از نیروی کار از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ویسکرمی تشکیل این کارگروه را با استناد به مواد 85، 86، 91 و 95 قانون کار دانست و بیان داشت: در این مواد نظارت، آموزش و کنترل اجرای آئین نامه های حفاظت فنی و ایمنی کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.

وی اثرگذاری فرابخشی و بالابردن استانداردهای ساخت و ساز در کشور و همچنین اجرای مباحث ملی مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث 12 که مربوط به ایمنی و حفاظت کار است را از جمله اهداف تشکیل و برگزاری این کارگروه برشمرد.

ویسکرمی با بیان اینکه بیش از 50 درصد حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی رخ می دهد، بیان داشت: کارگروه کنترل حوادث ساختمانی با حضور دستگاههای مختلف از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر فنی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل فنی و حرفه ای، شهرداری مرکز استان و ... تشکیل خواهد شد.

