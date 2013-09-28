به گزارش خبرنگار مهر، پژمان ساعت ساز با بیان اینکه حجم و ارزش معاملات بورس کالا در نیمه نخست سال به ترتیب رشد 23 و 31 درصدی را تجربه کرد، گفت: در این مدت تالار محصولات صنعتی و معدنی شاهد معامله حدود 6.8 میلیون تن انواع کالا به ارزش بیش از 114 هزار میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود که به لحاظ حجم و ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با رشد 23 و 55 درصدی مواجه شده است.

وی افزود: در این تالار بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی، یک میلیون و 450 هزار تن سنگ آهن،حدود 212 هزار تن انواع مس، 92 هزار تن انواع آلومینیوم،34 هزار و 700 تن کک متالوژی، 2340 تن سولفور مولیبدن،440 تن شمش روی و 186 تن کنسانتره فلزات گرانبها مورد معامله قرار گرفت و به لحاظ ارزش، کلیه گروه های کالایی مذکور با افزایش ارزش معاملات مواجه شده اند.

ساعت ساز سپس با اشاره به معامله بیش از 5.1 میلیون تن انواع کالا در تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی در دو بخش داخلی و صادراتی گفت: در این مدت ارزش معاملات انواع فرآورده های نفت و پتروشیمی در این تالار از مرز 97 هزار میلیارد ریال عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال 1391 به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب رشد 28 و 144 درصدی را تجربه کرده است.

وی افزود: در تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی حدود 1.9 میلیون تن انواع قیر ، 1.1 میلیون تن انواع مواد پلیمری ، 925 هزار تن وکیوم باتوم، 595 هزار تن انواع مواد شیمیایی و 289 هزار تن لوب کات توسط مشتریان خریداری شده است و از دیگر فرآورده های نفتی و پتروشیمی که در مدت مذکور معامله شد می توان به داد و ستد حدود 48 هزار تن آیزوریسایکل، 82 هزار تن گوگرد، 35 هزار تن انواع حلال، 8530 تن انواع گاز و خوراک،2980 تن آیزوفید، 2468 تن انواع روغن و 508 تن اکستراکت اشاره کرد.

مدیر آمار و ارزیابی عملکرد بورس کالای ایران گفت: طی 6 ماه نخست امسال نزدیک به 18 هزار و 330 تن انواع گندم، جو، ذرت و شکر و کنجاله به ارزش بیش از 176 میلیارد ریال در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران به فروش رسید. در این مدت معامله گران قراردادهای آتی نیز توانسته اند بیش از یک میلیون و 21 هزار قرارداد آتی را با ارزشی افزون بر 124 هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران منعقد کنند.