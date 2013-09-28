سید شکرخداموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیش از60 درصد حمل و نقل کالا از بندر امام از کانال ریلی است و یک سوم حمل و نقل کالا هم از جاده صورت می گیرد.



وی با بیان این که خوزستان با هیچ کجای کشور از نظر مسافر پذیری قابل مقایسه نیست، افزود: محور بندر امام – اهواز – اندیمشک باید دو خطه شود و از دولت جدید انتظار داریم که این کار انجام شود.



عضو کمیسیون آب،کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: پل نهم بعد از 5 سال تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ضمن این که بعد از انقلاب هیچ بیمارستانی در اهواز ساخته نشده است.



وی اظهار امیدواری کرد با توجه به انتخاب مردمی دولت جدید، این دولت بتواند پاسخگویی خواسته های مردم بخصوص مردم همیشه در صحنه خوزستان باشد.