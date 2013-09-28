به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی در یادواره شهدای روستای سرواله شهرستان دهگلان که در مسجد جامع این روستا برگزار شد، اظهار داشت: در چهار سال گذشته برای توسعه بخش بلبان آباد دهگلان بیش از 350 میلیارد ریال هزینه شده که 196 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات سفر پر خیر برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان هزینه شده و مابقی اعتبارات نیز از محل تملک دارائی ها و اعتبارات ملی تأمین شده است.

وی به خدمات نظام در مناطق روستایی در بخش گازرسانی اشاره کرد و افزود: از مجموع 36 روستای تابعه این بخش، اکنون 30 روستا با جمعیت 18 هزار نفری از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که این آمار جمعیت 98 درصدی ساکنان مناطق روستایی این بخش را شامل می شود.

بخشدار بلبان آباد ادامه داد: در سال جاری نیز از محل اعتبارات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان، دیگر کار گاز رسانی سه روستا شروع شده و 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سه روستای باقیمانده هم سال آینده گازرسانی می شوند.

محمدی اعتبار جهشی و اختصاصی سفر پر خیر برکت مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 88 را منشاء عمران و آبادانی در این بخش دانست و یادآور شد: برکات سفر تاریخی مقام معظم رهبری به کردستان در بخش بلبان آباد دهگلان سبب ایجاد تحولات بزرگی شد.

وی به اجرای 10 طرح هادی مصوب دولت دهم در بخش بلبان آباد اشاره کرد و بیان کرد: سه مورد از آن طرح ها اجرایی شده، یک مورد در مراحل پایانی قرار دارد و مابقی نیز فاز نخست آنها اجرایی شده است.

همدلی ملت ایران عامل پیشروی کشور

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ملت ایران ملتی همدل و مقاوم هستند، گفت: به واسطه این همدلی و استقامت هیچ قدرتی، هیچ جریانی و هیچ تهدیدی نمی تواند مانع از پیشروی ملت ایران به سمت قله های افتخار شود.

حجت السلام علی دوستی نژاد افزود: هنوز ملت ایران همه توانمندی های خود را عملیاتی نکرده و آنچه که امروز شاهد آن هستیم تنها گوشه ای از این توانمندی ها است.

وی اظهار داشت: هر حرکتی که برای خداپرستی، عدالت، دوستی و صلح باشد همه ملت های آزاده آن را متعلق به خود می دانند و از انجام آن خرسند می شوند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: خدای متعال فطرت انسان ها را بر اساس محبت، صلح و عشق آفریده و هر حرکتی که بر این پایه باشد با فطرت ها گره می خورد.

حجت السلام دوستی نژاد با تاکید بر اینکه همه ملت ایران مدیون شهدا هستند، یادآور شد: شهدا راهی سرشار از نور، عزت و پاکی و افتخار را پیش روی ملت گشودند و همین امر مردم را مدیون ابدی شهدا کرده است.

وی بیان کرد: اگر انگیزه الهی نبود و حرکت برای رضای خدا نبود حضور عظیم مردم در جبهه محقق نمی شد و چون حرکت برای رضای خدا بود رنگ بوی خدای پیدا کرد دفاع مقدس نیز خلق شد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه ما امروز به دوران طلایی دفاع مقدس افتخار می کنیم، گفت: ما در هشت سال دفاع مقدس از شرف، غیرت، ناموس، دین، نظام نوپای اسلامی و تمامیت ارضی خود دفاع کردیم و این جنگ، جنگ ارزش ها و نه جنگ آب و خاک بود.

حجت السلام دوستی نژاد با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس اظهار داشت: اعتماد به نفس و خودباوری، شکوفایی استعداد و خلاقیت، رشد باورهای دینی، تولد تفکر بسیجی، رشد فضایل اخلاقی و اسلامی و تحول در صنایع دفاعی از جمله برکات هشت سال دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ در هر نقطه از جهان بوده و حمایت از ملت های مظلوم از آرمان های اصولی ماست.