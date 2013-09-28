به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسفندیاری پیش از ظهر شنبه در حاشیه نشست با مدیران جهاد کشاورزی افزود: این طرح از امروز آغاز شد و پنج روز ادامه دارد.

وی افزود: از آنجائیکه صدور پروانه زنبورداری و سایر خدمات مشروط به شرکت در طرح سرشماری است، از زنبورداران خواست در ایام سرشماری ضمن خودداری از جابجایی کلنی های زنبور عسل با مأمورین سرشماری همکاری کنند.



وی در پایان گفت: زنبورداران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه تماس حاصل کنند.

رئیس جهاد کشاورزی علی آبادکتول با اشاره به آغاز برداشت محصول پنبه از مزارع شهرستان گفت: سطح زیرکشت پنبه در شهرستان را 69 تن اعلام کرد.

علیرضا ابراهیمی افزود: پیش بینی می شود از سطح کل پنبه 669 هکتار حدود هزار و 1670 تن وش تولید و برای تسویه به کارخانجات پنبه پاک کنی تحویل شود.