به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی اظهار داشت: در دفاع مقدس امدادهای غیبی اصلی بود که بارها تکرار شد و قدرت لایزال الهی در شرایط مختلف نتیجه نبرد را به نفع رزمندگان اسلام تغییر داد و بهترین تعبیر برای این امدادها زمانی بود که حضرت امام (ره) فرمودند: "خرمشهر را خدا آزاد کرد".

وی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب انسجامی که اکنون در نیروهای مسلح وجود دارد هرگز وجود نداشت، افزود: در ابتدای جنگ از طرفی منافقین اصرار داشتند که ارتش منحل شود که امام (ره) با قدرت در برابر ایده انحرافی آنها ایستاد و از طرف دیگر دولت موقت هم هر روز ضربه ای بر پیکره ارتش وارد می کرد اما در جبهه مقابل ارتشی قرار داشت که دارای پشتوانه جهانی بود.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: در دوران دفاع مقدس با وجود همه توطئه ها، ارتش مقتدر و منسجم وارد جنگ شد و سپاه نیز با پشتوانه مردمی به عنوان نیرویی مکمل جبهه ها را تقویت کرد که ثمره این اتحاد آن چیزی شد که تمام قدرت های استکباری را به تعظیم وادار کرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی خدمات نیروی انتظامی را هم یادآور شد و بیان کرد: این نیرو در زمان جنگ وظیفه حفظ امنیت شهرها را به خوبی پیش برد و پس از جنگ نیز با سازماندهی جدید وظایف محوله را به بهترین نحو ممکن انجام داد و اکنون هم با اخلاص به ادای وظیفه مشغول است.

وی یادآور شد: یکی از برکات ملموس دفاع مقدس همان چیزی است که آمریکا و متحدانش را از وارد شدن به مسئله ای چون بحران سوریه باز می دارد و این ظرفیت عظیم باید مورد بهره برداری بیشتر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادآور ارزش هایی است که قدرت کنونی نظام را رقم زد تا دشمنان از فکر هر نوع دست درازی به این کشور برحذر باشند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: نقش ولایت فقیه در ایجاد وحدت فرماندهی و کسب موفقیت های بزرگ در دوران دفاع مقدس بی بدیل بوده و تدبیرهای امام راحل ما را به عزت و تعالی کنونی رساند و هم اکنون نیز نوع رهبری مقام معظم رهبری در جهان بی بدیل است.

وی اظهار داشت: دفاع مقدس و هشت سال نبرد در برابر جبهه استکبار توانست معنویت ازدست رفته دوران قبل از انقلاب را به مردم ایران بازگرداند و نسلی را پرورش دهد که هم اکنون برکات این معنویت در کشور زمینه ساز خیر و عزت روز افزون شده است.