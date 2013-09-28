به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمديان صبح امروز در جلسه خرید گندم با بیان این مطلب اظهار داشت: معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان، تلاش مي‌ کند شرايط را براي توليد گندم با کيفيت از طريق اصلاح بذر و آموزش بهره برداران و ارتقاء تولید این محصول استراتژیک انجام دهد.

وی افزايش کيفيت و کمیت گندم توليدي در استان را از ضروریات دانست و افزود: با معرفي ارقام متعدد آبي و ديم سازگار با شرايط آب و هوائي آذربایجان شرقی از سوي مرکز تحقیقات کشاورزی استان و همچنین موسسه تحقيقات دیم کشور در مراغه گفت: در راستای افزايش کمیت و کيفيت گندم توليدي در استان، قدم‌هاي مثبتي بعمل آمده و همچنین تداوم دارد.

محمدیان ادامه داد: با توجه به استراتژيک بودن گندم، هیئت دولت در شهریور ماه سال جاری، قيمت خريد تضميني هر کيلو گندم داخلي را یک هزار و 50 تومان تعيين کرد که اين گامي مثبت در جهت خودکفايي محصولات کشاورزي به ويژه گندم است.