به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آبادان در آیین افتتاح این مرکز ضمن قدردانی از تلاش امدادگران در هنگام بروز حوادث گفت: هرگاه حادثه و یا بحرانی چه در جاده و چه در منازل رخ می دهد نخستین چیزی که در ذهن مخاطبان ایجاد می شود برقراری تماس با فوریتهای پزشکی 115 است.
حجت الاسلام حاج علی ابراهیمی پور افزود: فداکاری که شما امدادگران جهت احیا و بازگرداندن زندگی به آسیب دیدگان انجام می دهید حکم جهاد را دارد.
وی اظهار کرد: شما امدادگران باید قدر این نعمتی که به شما عطا شده را بدانید و با انجام کارهای کارشناسی شده ضمن آسیب شناسی عوامل بروز حوادث در جهت کاهش آنها جدیت کنید.
وی آمار ارائه شده در خصوص بروز تصادفات و اتفاقات را بسیار نگران کننده خواند و یادآور شد: برای کاهش این تلفات باید بسیاری از دستگاههای اجرایی همچون راه و شهرسازی، راهنمایی و رانندگی و سایر دستگاههای مرتبط در این امر مداخله کنند.
امام جمعه آبادان گفت: تلاش شما امدادگران در نجات جان انسانها قابل ستایش و بی منت است.
حجت الاسلام ابراهیمی پور از آمادگی نهاد امام جمعه در جهت پیگیری مسائل مرتبط خبر داد.
به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان /
مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی آبادان راه اندازی شد
آبادان – خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت سالروز شکست حصر آبادان مدیریت فوریتهای پزشکی آبادان در محل ایستگاه 10 آبادان راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آبادان در آیین افتتاح این مرکز ضمن قدردانی از تلاش امدادگران در هنگام بروز حوادث گفت: هرگاه حادثه و یا بحرانی چه در جاده و چه در منازل رخ می دهد نخستین چیزی که در ذهن مخاطبان ایجاد می شود برقراری تماس با فوریتهای پزشکی 115 است.
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