به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آبادان در آیین افتتاح این مرکز ضمن قدردانی از تلاش امدادگران در هنگام بروز حوادث گفت: هرگاه حادثه و یا بحرانی چه در جاده و چه در منازل رخ می دهد نخستین چیزی که در ذهن مخاطبان ایجاد می شود برقراری تماس با فوریتهای پزشکی 115 است.



حجت الاسلام حاج علی ابراهیمی پور افزود: فداکاری که شما امدادگران جهت احیا و بازگرداندن زندگی به آسیب دیدگان انجام می دهید حکم جهاد را دارد.



وی اظهار کرد: شما امدادگران باید قدر این نعمتی که به شما عطا شده را بدانید و با انجام کارهای کارشناسی شده ضمن آسیب شناسی عوامل بروز حوادث در جهت کاهش آنها جدیت کنید.



وی آمار ارائه شده در خصوص بروز تصادفات و اتفاقات را بسیار نگران کننده خواند و یادآور شد: برای کاهش این تلفات باید بسیاری از دستگاههای اجرایی همچون راه و شهرسازی، راهنمایی و رانندگی و سایر دستگاههای مرتبط در این امر مداخله کنند.



امام جمعه آبادان گفت: تلاش شما امدادگران در نجات جان انسانها قابل ستایش و بی منت است.



حجت الاسلام ابراهیمی پور از آمادگی نهاد امام جمعه در جهت پیگیری مسائل مرتبط خبر داد.