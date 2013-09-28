به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف صبح شنبه در مراسم تودیع دکتر سید مناف هاشمی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهرانذگفت: طبیعتا این آمد و رفتن ها فرصت هایی است که خداوند در اختیار انسان ها قرار می دهد و توفیقی است که از جانب او به دست دیگران رخ می دهد. ما هستیم که دراین موقعیتها باید درک درستی داشته باشیم و شکر این نعمت را به جا آوریم.



وی با تاکید بر این که هیچ وقت، هیچ کس نمی تواند بگوید در مجموعه ای که مدیریت کرده بی عیب و نقص بوده افزود: در کار بنده هم به طور حتم عیب و نقص وجود دارد. در زمان انتخاب شهردار هم مسایلی عنوان شد، البته برخی از این اظهار نظرها حساب بود و برخی ناحساب که البته از باب سیاسی کاری زده می شد.



شهردار تهران اظهار کرد: نمی خواهم بگویم که همه دوران خدمت آقای مناف هاشمی بی عیب و نقص بوده اما در مجموع قضاوت مردم، روند شهرداری مثبت است و همه کسانی که دراین حوزه معاونت حضور دارند از ساده ترین افراد که برای ما محترم هستند تا راس آن یعنی معاون، همه دراین موفقیت نقش داشته اند.



قالیباف ادامه داد: وقتی به گذشته نگاه می کنیم خود معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری نیز سر جمع، روند مثبتی را طی کرده است و من به سهم خود از دکتر مناف هاشمی تشکر می کنم که بار مسئولیت را با همه سختی ها به دوش کشیدند و انصافا امروز سر جمع عملکرد معاونت، کارنامه قابل قبول و قابل دفاعی است. برای مسوولیت جدید دکتر مناف هاشمی در خارج از شهرداری تهران آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم حضور وی در آنجا نیز سبب خیر شود.



شهردار تهران تصریح کرد: به سهم خود به همه دوستان و وزرا و دکتر روحانی رییس جمهور محترم نیز گفته ام با حضور هر کدام از کارکنان و مدیران شهرداری که حضورشان در دولت می تواند موثر باشد و موجب ارتقاء ، موافقت می کنم حتی اگر در شهرداری دچار مشکل شویم .



وی افزود : تا امروز حدود 14 نفر از مدیران کلیدی شهرداری به دولت رفته اند و در روزهای آینده هم تعدادی دیگر خواهند رفت و این برای من هم مایه افتخار است . اساس این جا به جایی ها برای افراد و کشور مفید است.



قالیباف خطاب به مدیرانی که از شهرداری به دولت رفته اند نیز اظهار کرد : یادتان نرود که از خانه شهرداری رفته اید و اینجا را فراموش نکنید . من از هر سازمانی که رفتم به کارشان دخالت نکردم اما با همان دلسوزی اگر کاری را باید برای آنجا انجام می دادم، عمل می کردم. به طور مثال امروز وقتی می خواهم در مورد بسیج تصمیمی بگیرم از موضع شهردار تهران به آن نگاه نمی کنم بلکه از موضع زمانی که در بسیج بودم به مساله نگاه می کنم.



شهردار تهران در ادامه با بیان این که در دوره جدید مدیریت شهری باید بحث منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد و من خود نیز آن را مدیریت می کنم گفت: منابع انسانی ، دار و ندار هر سازمان و کشوری است که غفلت از آن غفلت از همه چیز و توجه به آن توجه به همه چیز است ؛ چه درحوزه آموزشی ، شایسته سالاری ، ارتقاء ، عزل و نصب ، توجه به مسایل معیشتی ، کارآمدی در ابعاد مختلف و فکر می کنم اگر امروز آسیب شناسی کنیم از نقاط ضعف ما در دوره گذشته این است که با همه زحمات و در حوزه منابع انسانی نتوانستیم اتفاق بزرگ و تاثیر گذاری داشته باشیم.



وی با اشاره به انتشار شایعات مختلف در این روزها و با بیان اینکه در این دوره پس از کسب مشورت شخصا تصمیم خواهم گرفت خاطرنشان کرد: حتما تغییر و تحولاتی در شهرداری در پیش است، هر کس هر چه بگوید حرف خودش را دارد می زند چرا که در این خصوص و در این دوره تا رده شهردار ناحیه ، شخصا تصمیم خواهم گرفت.



قالیباف تصریح کرد : شایعاتی هم که عنوان می شود این فرد رفته و آن فرد می آید تحلیل افراد است که یا بیکارند یا دنبال منافع خودشان هستند . برای ما هم مهم نیست و بیکار نیستیم که اینها را تکذیب یا تایید کنیم . مهم این است که کارمان را درست و اساسی انجام داده و پیش رویم .



شهردار تهران افزود: آقای داریانی که جانشین حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری بودند فعلا سرپرستی این حوزه را خواهند داشت و تلاشم این است که با بررسی و جمع بندی به تصمیم نهایی دراین موضوع برسیم .